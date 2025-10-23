Kastamonu Tosya'da Oto Tamir Dükkanında Yangın: 2 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde oto tamir dükkanında yangın: 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, oto sanayisinde bulunan bir oto tamir dükkanında çıkan yangın paniğe yol açtı. İş yeri sahibi Mustafa Çıkrıkçı'ya ait dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerinde bulunan otomobile sıçradı.

Olay ve müdahale

Yangın sırasında iş yerinde bulunan Sefa Samet Sabah (15) ve Onur Güler (20)'in kıyafetleri tutuştu. Çevredeki esnafın yangın tüpleriyle ilk müdahalesinde bulunsa da yaralılar için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Yaralanan Sabah ve Güler, 112 ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Hasar ve görüntüler

Yangında iş yerinde bulunan bir otomobil ile iş yerinde hasar meydana geldi. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.

