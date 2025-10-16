Kastamonu Tosya'da Tırda Uyuşturucu Bulunan Sürücü Tutuklandı

Tosya'da D-100 kara yolunda durdurulan tırda 1 kilo 38 gram sentetik ecza hap ile kurusıkı tabanca ele geçirildi; sürücü F.T. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 11:13
Kastamonu Tosya'da Tırda Uyuşturucu Bulunan Sürücü Tutuklandı

Kastamonu Tosya'da tırda uyuşturucu bulundu: Sürücü tutuklandı

Emniyet ekipleri D-100 kara yolunda durdurduğu tırda arama yaptı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yapılan yol kontrolünde, tırda yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen tır, D-100 kara yolunun Tosya yakınlarında durduruldu.

Araçta, narkotik dedektör köpeği "Ceku"'nun katılımıyla arama yapıldı. Aramada 1 kilo 38 gram sentetik ecza hap ile bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü F.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yol kontrolü sırasında uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü tutuklandı....

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yol kontrolü sırasında uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü tutuklandı. Aramada, 1 kilo 38 gram sentetik ecza hapı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

