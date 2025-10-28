Kastamonu Turizmine 3 Proje: Pompeiopolis, Jeopark ve Mahmut Bey Camisi İçin İmzalar Atıldı

Kastamonu'da Turizme Katkı Sağlayacak 3 Proje İçin İmzalar Atıldı

Kastamonu'da turistik destinasyonların tanıtılması amacıyla hazırlanan üç projenin sözleşmeleri düzenlenen törenle imzalandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın katıldığı süreç, 2025 yılı Temmuz ayında lansmanı yapılan TR82 Bölgesi Turizm Master Planı doğrultusunda uygulamaya alındı.

İmzalanan Projeler ve Amaçları

Program, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında 3. ve 4. dönemde başarılı bulunan projeleri kapsıyor. İmzalanan projeler şunlar:

Pompeiopolis Antik Kenti, Mevcut Tanıtım Merkezinin Modern Tanıtım Merkezine Dönüştürülmesi: Pompeiopolis Antik Kenti sınırlarında bulunan, halihazırda sergileme alanı olarak kullanılan eski pancar deposunun modern bir ziyaretçi ve tanıtım merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi ve Müze Konsepti Tasarım Danışmanlığı: Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi içinde birliğe tahsis edilen alanın, jeoparkın tanıtım, eğitim ve sergileme işlevlerini bir arada sunacak modern bir ziyaretçi merkezi ve müzeye dönüştürülmesi planlanıyor.

Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi Jeoradar Hizmetleri Danışmanlığı: Cami çevresinde geçmişte bir külliyenin parçası olabileceği değerlendirilen yeni yapı kalıntıları ve türbelerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Yetkililerin Değerlendirmeleri

Törende konuşan Vali Meftun Dallı, Kastamonu'nun önemli turistik destinasyonlara sahip olduğunu vurgulayarak, kurumlarla birlikte tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Dallı, "Bunların tanıtımı noktasında kurumlarımızla birlikte hep beraber elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunun için 3 projemiz destek aldı. Tanıtım çabalarımıza çok ciddi bir katkı sağlayacağımızı umuyoruz. Kastamonu'muza ilçelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Vali Dallı, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına verdiği desteklerden ötürü teşekkür ederek, kazı süresinin uzatılmasındaki katkıya dikkat çekti. Dallı, Bakan Ersoy'un kazıların artarak devam etmesi konusunda destek verdiğini ve bunun sonucu olarak kazı çalışmalarının yılın büyük bir bölümünde sürdüğünü kaydetti. Vali Dallı, Bakanın "kazı tamamlandığında 'Türkiye'nin ikinci Efes'i olacak'" sözünü de anarak teşekkürlerini yineledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da Pompeiopolis için gelişmiş ve doğru yönlendirilmiş bir planlama ile teknik desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti. Arslan, projenin sadece Taşköprü için değil, Kastamonu turizmine de büyük değer katacağını vurguladı ve kazı sürecine paralel olarak animasyon, canlandırma ve film gibi ek çalışmalardan da söz etti.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise Turizm Master Planı'nı Temmuz ayında ilan ettiklerini, 48 projenin öncelikli olduğunu ve bu projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti. Genç, bugün üç projenin tasarımına yönelik sözleşme imzalandığını ve bu projelerin Master Plan öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

İmza Töreni

Konuşmaların ardından projelere imzalar atıldı. İmzaya katılanlar arasında Vali Meftun Dallı, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Seven, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ve Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tuncay Sönmezışık yer aldı.

Projelerin hayata geçirilmesiyle Kastamonu'nun tanıtım kapasitesinin güçlendirilmesi ve bölge turizmine önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

