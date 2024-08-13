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Kastamonu UMKE: Güçlü Lojistik Altyapısıyla Afetlere Hazır

Kastamonu UMKE, afet ve acil durumlarda etkili hizmet sunmak için güçlü lojistik altyapısıyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:49
Kastamonu UMKE: Güçlü Lojistik Altyapısıyla Afetlere Hazır

Kastamonu UMKE: Güçlü Lojistik Altyapısıyla Afetlere Hazır

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), gelişmiş lojistik altyapısıyla afetler ve acil durumlara müdahalede vatandaşlara güven sunuyor. UMKE'nin lojistik deposunda, acil sağlık hizmetleri için gereken tıbbi malzemelerin yanı sıra ambulanslar, sahra hastanesi kurulumu için gerekli ekipmanlar ve mobil komuta merkezi gibi önemli araçlar yer almakta.

Kalabalık Bir Ekiple Hizmet Veriyor

Kastamonu UMKE, 6 uzman hekim, 12 pratisyen hekim ve toplamda 163 yardımcı sağlık personeli ile birlikte 181 sağlık çalışanıyla hizmet vermektedir. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Gökhan Albayrak, Türkiye'nin coğrafi yapısının sık sık afetlere sebep olduğunu belirtti.

Her Zaman Yanınızdayız

Albayrak, acil durumlarda en hızlı şekilde müdahale etmek için UMKE ekiplerinin canla başla çalıştığını ifade etti. UMKE'nin yalnızca doğal afetler değil, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN), yangınlar, büyük trafik kazaları gibi çeşitli acil durumlar için de hazır olduğunu vurguladı.

Kastamonu’nun Lojistik Rolü

Kastamonu, 23. Bölge Koordinatör İl olarak afetlere karşı sağlanan lojistik destekle oldukça donanımlı hale gelmiştir. Albayrak, UMKE'nin envanterinde 15 adet tam donanımlı UMKE aracı, 4 operasyon aracı, 3 lojistik araç ve seyyar hastane kurulumuna uygun ekipmanların bulunduğunu belirtti.

Afetlerde Kesintisiz Hizmet

Kahramanmaraş merkezli depremlerde de UMKE'nin kritik rol oynadığını vurgulayan Albayrak, "UMKE lojistik zincirinin her bir halkası bir sonraki halkaya yaşam taşıdı." dedi. 21 yılı aşkın geçmişiyle UMKE, birçok afette önemli başarılara imza atmış ve afetlerde yaşanan acıları en aza indirip hayat kurtarmayı hedeflemektedir.

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), lojistik altyapısıyla afetler başta olmak üzere...

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), lojistik altyapısıyla afetler başta olmak üzere birçok olayda vatandaşlara güven veriyor. UMKE'nin lojistik deposunda her türlü afet ile acil durumlarda kullanılmak için acil tıbbi malzemelerin yanı sıra, araçlar, ambulanslar, tam donanımlı sahra hastanesi kuracak malzemeler ve mobil komuta merkezi gibi pek çok malzeme yer alıyor.

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), lojistik altyapısıyla afetler başta olmak üzere...

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), lojistik altyapısıyla afetler başta olmak üzere birçok olayda vatandaşlara güven veriyor. UMKE'nin lojistik deposunda her türlü afet ile acil durumlarda kullanılmak için acil tıbbi malzemelerin yanı sıra, araçlar, ambulanslar, tam donanımlı sahra hastanesi kuracak malzemeler ve mobil komuta merkezi gibi pek çok malzeme yer alıyor.

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), lojistik altyapısıyla afetler başta olmak üzere...

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), lojistik altyapısıyla afetler başta olmak üzere birçok olayda vatandaşlara güven veriyor. UMKE'nin lojistik deposunda her türlü afet ile acil durumlarda kullanılmak için acil tıbbi malzemelerin yanı sıra, araçlar, ambulanslar, tam donanımlı sahra hastanesi kuracak malzemeler ve mobil komuta merkezi gibi pek çok malzeme yer alıyor.

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), lojistik altyapısıyla afetler başta olmak üzere...

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), lojistik altyapısıyla afetler başta olmak üzere birçok olayda vatandaşlara güven veriyor. UMKE'nin lojistik deposunda her türlü afet ile acil durumlarda kullanılmak için acil tıbbi malzemelerin yanı sıra, araçlar, ambulanslar, tam donanımlı sahra hastanesi kuracak malzemeler ve mobil komuta merkezi gibi pek çok malzeme yer alıyor.

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), lojistik altyapısıyla afetler başta olmak üzere...

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), lojistik altyapısıyla afetler başta olmak üzere birçok olayda vatandaşlara güven veriyor. UMKE'nin lojistik deposunda her türlü afet ile acil durumlarda kullanılmak için acil tıbbi malzemelerin yanı sıra, araçlar, ambulanslar, tam donanımlı sahra hastanesi kuracak malzemeler ve mobil komuta merkezi gibi pek çok malzeme yer alıyor.

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), lojistik altyapısıyla afetler başta olmak üzere...

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), lojistik altyapısıyla afetler başta olmak üzere birçok olayda vatandaşlara güven veriyor. UMKE'nin lojistik deposunda her türlü afet ile acil durumlarda kullanılmak için acil tıbbi malzemelerin yanı sıra, araçlar, ambulanslar, tam donanımlı sahra hastanesi kuracak malzemeler ve mobil komuta merkezi gibi pek çok malzeme yer alıyor.

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), lojistik altyapısıyla afetler başta olmak üzere...

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), lojistik altyapısıyla afetler başta olmak üzere birçok olayda vatandaşlara güven veriyor. UMKE'nin lojistik deposunda her türlü afet ile acil durumlarda kullanılmak için acil tıbbi malzemelerin yanı sıra, araçlar, ambulanslar, tam donanımlı sahra hastanesi kuracak malzemeler ve mobil komuta merkezi gibi pek çok malzeme yer alıyor.

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), lojistik altyapısıyla afetler başta olmak üzere...

Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), lojistik altyapısıyla afetler başta olmak üzere birçok olayda vatandaşlara güven veriyor. UMKE'nin lojistik deposunda her türlü afet ile acil durumlarda kullanılmak için acil tıbbi malzemelerin yanı sıra, araçlar, ambulanslar, tam donanımlı sahra hastanesi kuracak malzemeler ve mobil komuta merkezi gibi pek çok malzeme yer alıyor.

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