Kastamonu Valiliği'nden Çocuklara Kar Tatili Mesajı: Eğlencenin Keyfini Çıkarın!

Kastamonu Valiliği'nden Neşeli Kar Mesajı

Kastamonu Valiliği, etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Bu durumu fırsata çeviren Valilik, çocuklara dışarıda eğlenmeleri için ilham verici bir mesaj paylaştı.

Valilikten Özel Tavsiyeler

Valiliğin sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan mesajda, "Sevgili çocuklar. Kar yağdı, bugün okul yok ama tabletin, telefonun ve televizyonun karşısında akşama kadar oturmak da yok" ifadelerine yer verildi. Çocuklara, dışarı çıkıp kar topu oynamaları, kardan adam yapmaları ve karın tadını çıkarmaları önerildi.

Mesajın devamında, "Ama üşütüp hasta da olmayın. İyi eğlenceler..." uyarısında bulunarak, sağlıklı bir şekilde eğlenmelerini teşvik ettiler.