Kastamonu ve Amasya'da Kar Sebebiyle 758 Köy Yolu Kapandı

Kastamonu ve Amasya'da etkili olan kar nedeniyle toplam 758 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yol açma çalışmaları yürütüyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 16:41
Kastamonu ve Amasya'da Kar Sebebiyle 758 Köy Yolu Kapandı

Kastamonu ve Amasya'da Ulaşım Krizi

Kastamonu ve Amasya'da etkili olan kar yağışı yüzünden toplam 758 köy yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgilere göre, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda ciddi aksamalar meydana geldi.

Kastamonu'daki Kapalı Yol Sayısı

Kastamonu merkezinde 95, Abana'da 10, Ağlı'da 12, Araç'ta 117, Azdavay'da 45, Bozkurt'ta 31, Cide'de 69, Çatalzeytin'de 40, Daday'da 37, Devrekani'de 52, Doğanyurt'ta 25, Hanönü'nde 20, İhsangazi'de 23, İnebolu'da 73, Küre'de 32, Pınarbaşı'nda 26, Seydiler'de 10, Şenpazar'da 19 ve Tosya'da 4 olmak üzere toplam 740 köy yolu ulaşıma kapalı durumda.

Amasya'da Durum

Amasya ilinde ise kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşım için kapandı. Bu durum, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Yol Açma Çalışmaları Sürüyor

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların tekrar ulaşıma açılması için yoğun bir çaba gösteriyor. Karla mücadele çalışmalarının en kısa sürede sonuç vermesi bekleniyor.

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