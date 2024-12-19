Kastamonusporlu Futbolcular 'Mukadderat' Filminde Buluştu

Kastamonusporlu Futbolcular 'Mukadderat' Filminin Keyfini Çıktı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'un futbolcuları, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 'En İyi Film Ödülü''nü kazanan 'Mukadderat' filmini izlemek için bir araya geldi.

Film İzlemenin Keyfi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çekilen bu anlamlı film, kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan sinemada oyuncular ve kulüp Başkanı Cengiz Aygün tarafından izlenildi. Aygün, futbolcular ve aileleriyle birlikte filmi büyük bir heyecanla takip ettiklerini dile getirdi.

Başkan Aygün'den Açıklamalar

Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Burada olmaktan, bu filmi izlemekten çok mutluyum. Film güzeldi ve Kastamonu'da çekilmiş olması ayrıca mutluluk verici.” dedi. Ayrıca, Kastamonu'nun film çekimlerine uygun doğal yapısına vurgu yaptı.

'Mukadderat' Filminin Hikayesi

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği 'Mukadderat', eşini kaybetmesinin ardından yalnız kalma korkusuyla hemen yeniden evlenmek isteyen Sultan'ın hikayesini anlatıyor. Filmde Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Şerif Erol, Osman Alkaş, Sacide Taşaner gibi başarılı oyuncular yer almakta.

Aygün, “Filmin kalitesinin yüksek olduğunu duyuyorum. İnşallah Kastamonu'da Mukadderat gibi daha nice filmler çekilir,” diyerek sözlerini tamamladı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonusporlu futbolcular, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü"nü kazanan "Mukadderat" filmini izledi. Sinemaya Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün (sağ 2) de geldi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonusporlu futbolcular, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü"nü kazanan "Mukadderat" filmini izledi. Sinemaya Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün (sağ 2) de geldi.