Katalan Ayrılıkçı Siyasetçi Puigdemont İspanya'dan Kaçtı

Katalan Siyasetçi Puigdemont'un İspanya'daki Durumu

İspanya'da hakkında arama ve tutuklama emri bulunan Carles Puigdemont, 7 yıl sonra ülkesine döndü; ancak kısa bir süre sonra tekrar ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

İspanya'ya Dönüş ve Kaçış

Eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, Gonzalo Boye ve Jordi Turull ile yaptığı açıklamalara göre, 6 Ağustos'tan bu yana Barselona'daydı. Ancak gözaltına alınma korkusu nedeniyle Belçika'ya geri dönmeye karar verdi.

Planlanan Operasyonun Aksaması

Katalonya polisi yetkilisi Eduard Sallent, Puigdemont'un Barselona'daki konuşmasının ardından "şapka takarak" bir araçla kaçtığını belirtti. İki Katalan polisinin Puigdemont'a yardım etme iddiasıyla gözaltına alındığı aktarıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin Talebi

İspanya Anayasa Mahkemesi, Puigdemont'un nasıl ülkeye geldiği ve nasıl ayrıldığına dair bilgi talep etti. Joan Ignasi Elena, polisin bu duruma hazırlıksız olduğunu ifade etti.

Özetle, ayrılıkçı lider Puigdemont, Barselona'da binlerce destekçisine seslendikten sonra tekrar yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Hakkında ciddî yargı süreçleri devam eden Puigdemont'un durumu, Katalonya'nın siyasi gündeminde önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.