Katalan Siyasetçi Puigdemont, 7 Yıl Sonra İspanya'ya Döndü

Katalan Siyasetçi Puigdemont'un Gelişi

İspanyol ayrılıkçı siyasetin önemli isimlerinden biri olan Carles Puigdemont, 2017 yılında başlanan yargı süreci nedeniyle ülkeden ayrıldı. Puigdemont, 7 yıl aradan sonra İspanya'ya dönüş yaptı.

Belçika'dan Barselona'ya

Ekim 2017'de Belçika'ya kaçmış olan Puigdemont, Barselona'ya döndüğünde, kentteki bir parkta Katalan bayraklarıyla destek veren binlerce kişiye seslendi.

Yanında Ciddi Suçlamalar Var

Puigdemont, İspanyol yetkilileri Katalan siyasetine baskı yapmakla suçlarken, "Son 7 yıldır halkımızın sesini duyurmak için zulüm görüyoruz." ifadelerini kullandı. Ancak, kendisi hakkında "kamu parasını kötüye kullanma" suçlamasıyla başlatılan bir arama ve tutuklama kararı mevcut.

Katalonya'daki Ayrılıkçı Hareket

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu sonrasında, pek çok Katalan siyasetçi yurt dışına kaçmak zorunda kalmıştı. Puigdemont gibi yurt dışında kalan isimlerden bazıları, Toni Comin ve Lluis Puig hâlâ yurtdışında yaşamaya devam ediyor.

İspanyol Yargısının Kararları

İspanya Yüksek Mahkemesi, ayrılıkçı liderlerin yararlanabileceği genel af yasasını, bazı suçlamaları hariç tutarak uygulamaya koymuştu. Hal böyle olunca, Puigdemont 12 Mayıs 2023'te yapılan yerel seçimlerde bakan olduğu Katalonya İçin Birlik partisi üzerinden milletvekili seçilmesine rağmen, İspanya'ya giremiyordu.