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Katalonya'da Müslümanlara Hakaret Eden Belediye Başkanına Cezası Kesildi

İspanya'nın Katalonya bölgesinde bir belediye başkanına Müslümanlara hakaret ettiği için 10 bin avro ceza verildi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:06
Katalonya'da Müslümanlara Hakaret Eden Belediye Başkanına Cezası Kesildi

Katalonya'da İslamofobiye Ceza

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi, katıldığı bir televizyon programında Müslümanlara yönelik hakaretlerde bulunan belediye başkanını cezalandırdı. Aşırı sağcı Aliança Catalana partisinden olan Silvia Orriols, 10 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Olayın Arka Planı

Silvia Orriols, Katalonya'nın Girona iline bağlı Ripoll ilçesinin belediye başkanıdır. Geçtiğimiz günlerde 8TV'de verdiği bir röportajda, Katalonya'da yaşayan Müslümanları "Katalan kimliği için bir tehdit" olarak nitelendirmişti. Bu ifadeleri, İspanya'da yürürlükte olan İslamofobi ile mücadele yasası çerçevesinde duruma meydan okudu.

Cezanın Savunması

Orriols, aldığı cezanın ifade özgürlüğüne bir saldırı olduğunu ileri sürdü ve bu duruma karşı çıktı. İspanya'da resmi kayıtlara göre Katalonya'da yaklaşık 700 bin Müslüman yaşıyor.

Bu olay, ülkede giderek artan İslamofobiye ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele eden pek çok kuruluşun dikkatini çekmiş durumda.

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