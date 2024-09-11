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Katalonya'nın Ulusal Günü: Son 14 Yılın En Düşük Katılımlı Gösterisi Gerçekleşti

Katalonya'nın ulusal günü, 14 yılın en düşük katılımlı bağımsızlık gösterisi ile kutlandı. Hükümetten birlik çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 20:55
Katalonya'nın Ulusal Günü: Son 14 Yılın En Düşük Katılımlı Gösterisi Gerçekleşti

Katalonya Ulusal Günü'nde Düşük Katılım

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinde, her yıl düzenlenen "Diada" adındaki ulusal günde, bağımsızlık yanlısı gösterilerde katılım son 14 yılın en düşük seviyesine düştü. 12 Mayıs'taki seçimlerin ardından bağımsızlıkçı partilerin parlamentodaki çoğunluğu kaybetmesi, bu yılki gösteride de etki yarattı.

Gösterilere Düşük İlgi

Bağımsızlık yanlısı gruplar tarafından düzenlenen "Sokağa Dönüyoruz. Bağımsızlık" başlıklı gösteriye katılımın 60 bin civarında olduğu bildirildi. Geçtiğimiz yıllarda bu rakamlar çok daha yüksekti; 2010-2014 yıllarında gösterilere katılım 1 milyonu aşarken, geçen yıl 115 bine kadar düşmüştü.

Katalonya'nın Diğer Kentlerinde Gösteriler

Diğer kentlerde de durum farklı değil. Tarragona’da 2800, Girona’da 6800, Lerida’da 3000 ve Tortosa’da ise 1200 kişi katılım gösterdi. Eylemler sırasında bazı vandalizm olayları yaşandı; Katalonya Başkanlık binasına kırmızı boya atıldı ve bazı yerlerde İspanyol bayrağı yakıldı.

Katalonya Hükümet Başkanı’ndan Birlik Çağrısı

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Salvador İlla, Diada ile bağlantılı olarak yaptığı konuşmada, "ayrılıkçılığı değil İspanya ile bütünlüğü" savundu. İlla, "Katalonya, İspanya'nın şehirlerinden gelen insanlar sayesinde var oldu. Diada, birlikte yaşama isteğimizi yeniden ortaya koyan bir gündür," dedi.

İlla, son dönemde artan göçmen karşıtı girişimlere de dikkat çekerek, Katalonya'nın her zaman dayanışma ve misafirperverliğin toprakları olduğunu vurguladı. "Çeşitlilik, Katalonya'nın en güçlü yönlerinden biridir. Göç, küresel bir acil durumdur ve gözlerimizi kapatamayız," ifadelerini kullandı.

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