Katanya'da Binler Küresel Sumud Filosu ve Filistin'e Destek İçin Yürüdü

İtalya'nın güneyindeki Katanya kentinde binlerce kişi, İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla İspanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu ve Filistin halkına destek vermek için sokaklara çıktı.

Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak teknelerle buluşma noktalarından biri olan Katanya Limanı'nda bir araya gelen göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve filoya destek veren dövizlerle şehir merkezine doğru yürüdü.

Yürüyüş Rotası ve Miting

Kortej, şehir merkezinde Cali ve Vittorio Emanuele 2 caddeleri ile Duomo Meydanı'nı katederek ilerledi. Yürüyüş, binlerce Filistin destekçisinin katılımıyla Federico di Svevia Meydanı'ndaki miting alanında son buldu. Miting alanındaki ekranda "Gazze, biz geliyoruz" yazısı yansıtıldı.

Göstericiler sık sık "Filistin'e özgürlük", "Bizim şehirlerimiz Filistin'le", "Soykırımı durdurun", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "İntifada" sloganlarını atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve ablukasına tepki gösterdi.

Katılımcıların Mesajları

Yürüyüşün düzenleyicilerinden bir öğrenci, konuşmasında bugünkü eyleme 15 bin kişinin katıldığını belirtti. Bir aktivist, "Çok az şey yapıyoruz. Bu soykırımı durdurmak için daha fazlasını yapmamız lazım." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nun önemine vurgu yapan başka bir aktivist ise, "Kalplerimiz, bu limandan ayrılacak olan ve Akdeniz’in farklı limanlarından Gazze’ye ablukayı kırmak, bugün Filistin'de aç ve susuz bırakılanlara yardım götürmek için hareket eden arkadaşlarımızla birlikte atıyor. Onlarla dayanışma mesajı gönderiyoruz. Bizim mesajımız aynı zamanda mücadele edeceğimizdir. Bugün çok güzel bir gösteriye imza attık. Yarın işlerimize, okullarımıza, üniversitemize, rutinimize döneceğiz, belki bu şekilde normale döndürmek istiyorlar ama on binlerce kişi katledilirken normale dönmek diye bir şey olamaz." şeklinde konuştu.

Küresel Sumud Filosu Hakkında

Küresel Sumud Filosu, Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosu olarak öne çıkıyor. Filoya, 44'ten fazla ülkenin desteğiyle bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, filosuna katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

İtalya'dan filoya katılacak teknelerin, Sicilya Adası'nın doğusundaki limanlardan 7 Eylül Pazar hazırlıklarını tamamlayıp, İspanya'nın Barselona kentinden geçen pazar yola çıkanlarla buluşarak Gazze'ye doğru devam etmesi bekleniyor.

Sumud Kavramı

Filistin toplumunda derin bir anlam taşıyan "Sumud", Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelir. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşen Sumud; toprakta kalma, Filistin kimliğini ve kültürünü yaşatma ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yöntemlerle işgale karşı direnişi ifade eder. Sumud, Filistin'de sıklıkla zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleriyle tasvir edilir.