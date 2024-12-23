Katar Bakanı El-Huleyfi, Suriye'deki Yeni Yönetimle Tarihi Görüşme Gerçekleştirdi

Katar'dan Suriye'ye Sürpriz Ziyaret

Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, Suriye’nin başkenti Şam'da Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi. Bu görüşme, Katar’ın Suriye ile olan diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Önemli Açıklamalar ve Hedefler

Bakan Huleyfi, Şam ziyareti sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Suriye'nin egemenliğine ve bağımsızlığına destek verme niyetini yineledi. Huleyfi, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendiğini belirterek, Suriye halkının barış ve istikrar içinde yaşaması için sürekli olarak çaba gösterileceğini vurguladı.

Ahmed eş-Şera ise, Katar'ın Suriye halkının yanında durduğunu ve gelecekteki zorlukları birlikte aşma konusunda istekli olduğunu dile getirdi. Siyasi ve kalkınma konularında ayrıntılı bir değerlendirme yapıldığını belirten Şera, Katar'ın Suriye topraklarında enerji, havaalanı ve limanlar gibi alanlarda yatırım yapma isteklerini ifade ettiklerini kaydetti.

Ulusal Kongre ve İlişkilerin Gelişimi

Şera, ayrıca gelecek dönemde gerçekleştirilecek olan ulusal kongre için planlarının devam ettiğini ve bu kongrenin ülke çapında önemli etkin isimlerin bir araya geleceği bir platform olacağını açıkladı. İki lider, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'yi Suriye'yi ziyaret etmeye davet ettiklerini de belirtti.

Katar'ın Büyükelçiliği Yeniden Açıldı

Katar, Şam Büyükelçiliği'ni 13 yıl aradan sonra yeniden açtı. 2011 yılında Suriye devrimi sonrası kapanan büyükelçilik, ülkedeki değişiklikler ile yeniden faaliyete geçti. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden canlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak, yapılan bu görüşme ve gelişmeler, Suriye'nin siyasi geleceği ve Katar'ın bu süreçteki rolü açısından kritik bir dönemi işaret ediyor.