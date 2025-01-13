Katar Başbakanı Al Sani, BM Genel Sekreteri Guterres ile Gazze Ateşkes Müzakerelerini Görüştü

Katar Başbakanı Al Sani, BM Genel Sekreteri Guterres ile Gazze'deki ateşkes müzakerelerini ve insani yardımları ele aldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 22:06
Katar Başbakanı Al Sani, BM Genel Sekreteri Guterres ile Gazze Ateşkes Müzakerelerini Görüştü

Katar ve BM’den Gazze İçin İşbirliği

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze'deki ateşkes müzakerelerini değerlendirmek amacıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Görüşme sırasında, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler detaylı bir biçimde masaya yatırıldı. Özellikle, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için yürütülen ortak arabuluculuk çabaları üzerinde duruldu.

Diğer önemli başlıklar arasında, Gazze’deki ateşkes müzakerelerindeki son durum, insani yardımların engeller olmaksızın bölgeye ulaştırılmasının önemi ve bölgedeki insani krizin hafifletilmesi yer aldı.

Katar’ın İnisiyatifleri

Başbakan Al Sani, Katar’ın bölgede barış ve istikrarın sağlanması için hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde çabalarını sürdüreceğini vurguladı. Bu bağlamda, Katar’ın aktif rolü, uluslararası işbirliğinin önemini ortaya koyuyor.

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