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Katar Başbakanı Al Sani, Gazze'deki Esirlerin Serbest Kalmasının Yolunu Müzakerelerde Görüyor

Katar Başbakanı Al Sani, Gazze'deki esirlerin savaşla değil müzakere ile serbest kalacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 03:20
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 03:20
Katar Başbakanı Al Sani, Gazze'deki Esirlerin Serbest Kalmasının Yolunu Müzakerelerde Görüyor

Katar Başbakanı Al Sani'den Önemli Açıklamalar

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'deki esirlerin ailelerine kavuşmasının yolunun savaş değil, müzakereler olduğunu açıkladı. Al Sani, İngiliz Sky News kanalına verdiği röportajda önemli noktalara değindi.

Baskı ve Müzakere Süreci

Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın İsrail'e yönelik tavsiyelerini yorumlarken, Katar ile ABD'nin Gazze konusunda yakın işbirliği içerisinde olduğunu belirtti. "Baskının gerektiği anlar oldu ve uygulandı" diyen Al Sani, müzakerelerde arabulucu rolünün herkes tarafından tam olarak kavranmadığını vurguladı.

Hamas’ın Doha Ofisi Üzerine

Hamas'ın Doha'daki ofisi ile ilgili eleştirilere yanıt veren Al Sani, bu ofisin şeffaf ve koordineli bir yapıda kurulduğunu kaydetti. "İsrail ve ABD'nin müzakere platformu olarak kullanma isteğiyle ortaya çıkmıştır" diyerek, ofisin birçok ateşkese aracılık ettiğini ve tansiyonu düşürmeyi başardığını ifade etti.

Dünyanın Sessiz Kalması Üzerine

Gazze'de yaşananlarla ilgili Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin "Soykırım" açıklaması hatırlatıldığında Al Sani, "Dünyanın sessiz kalacağını hiç beklemiyorduk. Bu sadece Katar için değil tüm bölge ve dünya halkları için çok üzücü ve sinir bozucu" dedi.

İran ile Müzakerelerin Önemi

Al Sani ayrıca, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın İran politikalarına yönelik sorulara da yanıt vererek, sorunların sadece müzakerelerle çözülebileceğine dikkat çekti. Ayrıca, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın Trump ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Ateşkes Umudu

Başbakan Al Sani, Trump'ın yemin töreninin yapılacağı 20 Ocak öncesinde Gazze'de bir ateşkes ve esir takası anlaşması için umutlu olduğunu belirtti.

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