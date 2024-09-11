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Katar'da 8. Uluslararası Avcılık ve Şahin Sergisi Açıldı

Doha'da 8. Uluslararası Avcılık ve Şahin Sergisi, katılımcı ülkeler ve etkinlik detaylarıyla kapılarını açtı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 23:11
Katar'da 8. Uluslararası Avcılık ve Şahin Sergisi Açıldı

Katar'da Avcılık ve Şahin Sergisi

Katar’ın başkenti Doha’da, 8. Uluslararası Avcılık ve Şahin Sergisi resmi olarak açıldı. Etkinliğin açılışını, Katara Genel Müdürü Dr. Halid bin İbrahim es-Sulayti gerçekleştirdi ve bu önemli etkinlik, çok sayıda büyükelçi ile diplomatik misyon temsilcilerinin katılımıyla Katara Kültür Köyü'nde düzenleniyor.

Katılımcı Ülkeler ve Şirketler

Sergiye, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Pakistan, Almanya, Birleşik Krallık, Çin, İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz, Belçika, Rusya, Avustralya, Güney Afrika, Litvanya ve Polonya gibi ülkeler katılıyor. Bu ülkelerin yanında, avcılıkla ilgili en son teknolojik ürünleri tanıtan toplamda 171 önde gelen yerel ve uluslararası firma da katılım sağlamaktadır.

Sergideki Öne Çıkanlar

Sergide, avcılık, av gezileri ve kampçılık alanında en son teknolojiye sahip ekipmanlar yanı sıra lüks el sanatları da sergilenecek. Ayrıca, Katar kültüründe büyük bir öneme sahip olan şahin ve doğan avcılığı, bu etkinlikte oldukça dikkat çekici bir şekilde yer alıyor.

Şahin Yetiştiriciliğinin Önemi

Katar’da şahin yetiştiriciliği, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir hobi olarak da büyük bir yer tutmaktadır. Körfez ülkelerinde, özellikle Katar’da, şahinler “milli simge” haline gelmiş durumdadırlar ve festivallerde ve birçok etkinlikte yer almaktadırlar.

UNESCO ve Kültürel Miras

Özellikle Katar’ın şahinleri, UNESCO tarafından 2010 yılında Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alınmış ve bu durum, bu önemli kültürel mirasın korunmasına da katkı sağlamaktadır. Sergi, 14 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

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