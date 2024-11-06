Katar'da Anayasa Değişikliği Referandumunda Yüzde 90.6 Evet Oyu

Katar'da Anayasa Değişikliği Referandumu Sonuçlandı

Katar’da gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumundan %90,6 oranında "evet" oyu çıktı. İçişleri Bakanı ve Genel Referandum Komitesi Başkanı Halife bin Hamed Al Sani, Katar Televizyonu'nda referandum sonuçlarını canlı olarak duyurdu.

Katılım Oranı ve Sonuçlar

Al Sani, referanduma katılım oranının %84 olduğunu açıkladı ve geçerli oyların %90,6’sının anayasa değişikliklerini desteklediğini belirtti.

Emir'le Başbakan'dan Açıklamalar

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise sosyal medya hesabından, "Bugün referanduma katılarak anayasa değişikliklerine 'evet' oyu veren Katarlılar, geçmişten gelen birlik, dayanışma ve vatan sevgisinin meyvelerini kutladılar," şeklinde bir açıklama yaptı. Emir, birlik ve adaletin korunacağına da vurgu yaptı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, referandum sonucundan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu referandumun başarısı, liderlik ile halk arasındaki bağı göstermektedir," dedi. Al Sani, yine halkın ve anayasanın sadakatine olan taahhütlerini yineledi.

Resmi Tatil İlanı

Katar Emirlik Divanı, referandumda elde edilen ulusal birlik gösterisini kutlamak için 6-7 Kasım tarihlerinin resmi tatil olacağını duyurdu.

Anayasa değişikliği tasarısı, 28 Ekim'de Şura Meclisi'nden geçtikten sonra Katar Emiri Temim'e sunulmuştu. Emir Temim, yapılacak değişikliklerin halkın birliğini ve vatandaşların hak ve yükümlülüklerde eşitliğini sağlamak amacına hizmet edeceğini ifadesinde belirtti.