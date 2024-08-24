Katar'da Aşırı Sıcaklıkla Mücadele: Yer Altı Klimaları Uygulaması

Katar'ın Sıcak İklimi ve Yer Altı Klimaları

Katar’ın başkenti Doha, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava ile karşı karşıya. Yaz aylarında sıcaklık 46 °C'ye kadar çıkabiliyor.

İklim Krizi ve Yüksek Nem Sorunu

Dünya genelinde yaşanan iklim krizi, Körfez bölgesindeki Katar’ı derinden etkiliyor. Bu sıcakların yanı sıra, Basra Körfezi'nin etkisiyle bölgede yüksek nem oranları da mevcut.

Resmi Uyarılar ve Önlemler

Katar Devleti Meteoroloji Servisi, vatandaşları sıcak hava konusunda sık sık uyararak, öğle saatlerinde güneşten kaçınılması ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Soğutma Çalışmaları ve Yer Altı Klimaları

Doha'da, açık alanlarda yer altı klimaları kurularak sıcak hava koşullarının olumsuz etkileri azaltılmaya çalışılıyor. Bu uygulama, özellikle Katara Kültür Köyü, Meşeyrib Müzeleri ve Lusail bulvarı gibi yoğun turist çeken noktalarda uygulanıyor.

Ayrıca, işlek caddelerde ve açık hava pazarlarında da bu klimalar sayesinde vatandaşlar aşırı sıcaklarda daha rahat vakit geçirebilir hale geliyor.