DOLAR
34,09 -0,33%
EURO
37,93 -0,08%
ALTIN
2.816,46 0,18%
BITCOIN
2.056.205,23 -4,51%

Katar'da Gazze'deki Çocuklar İçin Oyuncak Ayı Enstalasyonu

Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ölen çocuklar anısına 15 bin oyuncak ayı sergilendi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 21:41
Katar'da Gazze'deki Çocuklar İçin Oyuncak Ayı Enstalasyonu

Kayıp Masumiyetin Yankısı: Gazze'deki Çocukların Anısına

Katar’ın başkenti Doha’da, Gazze’de hayatını kaybeden çocukları anmak için 15 bin oyuncak ayı sergilendi. Bu etkinlik, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süregelen saldırılarında kaybedilen çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

Sanatçının Vizyonu

Sanatçı Beşir Muhammed, Barahat Meşeyreb açık hava galerisinde gerçekleştirdiği bu etkinlikte, "Kayıp Masumiyetin Yankısı" isimli enstalasyon ile her bir oyuncak ayının üstünde yer alan "Ben sadece bir sayı değilim. Ben bir insanım. Bir kimliğim var. Bir vatanım var. Ben Filistinim. Özgür Filistin" mesajıyla çocukların yalnızca birer sayı olmadığını vurguladı.

İşbirliği ve Gelir Cüzi Bağışlar

Etkinlik, Msheireb Properties ve Katar Yardım Kuruluşu ile White Event Company işbirliğiyle gerçekleştirildi. Sergilenen oyuncak ayılar, Katar Yardım Vakfı aracılığıyla Gazze'ye bağışlanmak üzere satılacak ve elde edilen gelir, Gazze'deki savaş mağduru çocuklara aktarılacak.

Etkinlik Detayları

'Kayıp Masumiyetin Yankısı' enstalasyonu 26 Eylül'e kadar, her gün 16.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sanatçının Acıları ve Umutları

Beşir Muhammed, Gazze'deki çocuk ölümlerine dikkat çekmek için bu çalışmayı tasarladığını belirterek, "Bu enstalasyon, uluslararası topluma Gazze'de ateşkes sağlanması ve Filistinli çocuklara umut vermesi için tasarlandı," dedi.

Ziyaretçilerin Duyguları

Ziyaretçilerden Mohammed Al Ruveysi, serginin kendisini çok etkilediğini ifade ederek şöyle konuştu: "Bugün hem mutluluk hem de hüznü aynı anda yaşıyorum. Mutluyum çünkü burada satılan her bir oyuncak ayının geliri Gazzeli çocuklar için harcanacak. Hüzünlüyüm çünkü Gazze'de yaşananlar hala devam ediyor. Umarım bu katkı, en azından bir nebze olsun yaralarına merhem olur."

İstatistiklerle Acı Gerçek

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplam 41 bin 252 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu rakamlar, savaşın yıkıcılığını gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Büyük Amca Aileyi Yönlendirdi
2
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme: Narin'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Boğularak Öldürüldü
3
Kocaeli'de Ziynet Eşyası Hırsızlığına İki Tutuklama
4
Gaziantep'te Pompalı Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Lübnan'da Eğitim Schneideri İptal Edildi
6
Mustafa Taviloğlu'nun Sanat Koleksiyonu İstanbul'da Sergileniyor
7
Ürdün Kralı Abdullah’dan Lübnan’a Tıbbi Destek Talimatı

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?