Katar'da Gazze'deki Çocuklar İçin Oyuncak Ayı Enstalasyonu

Kayıp Masumiyetin Yankısı: Gazze'deki Çocukların Anısına

Katar’ın başkenti Doha’da, Gazze’de hayatını kaybeden çocukları anmak için 15 bin oyuncak ayı sergilendi. Bu etkinlik, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süregelen saldırılarında kaybedilen çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

Sanatçının Vizyonu

Sanatçı Beşir Muhammed, Barahat Meşeyreb açık hava galerisinde gerçekleştirdiği bu etkinlikte, "Kayıp Masumiyetin Yankısı" isimli enstalasyon ile her bir oyuncak ayının üstünde yer alan "Ben sadece bir sayı değilim. Ben bir insanım. Bir kimliğim var. Bir vatanım var. Ben Filistinim. Özgür Filistin" mesajıyla çocukların yalnızca birer sayı olmadığını vurguladı.

İşbirliği ve Gelir Cüzi Bağışlar

Etkinlik, Msheireb Properties ve Katar Yardım Kuruluşu ile White Event Company işbirliğiyle gerçekleştirildi. Sergilenen oyuncak ayılar, Katar Yardım Vakfı aracılığıyla Gazze'ye bağışlanmak üzere satılacak ve elde edilen gelir, Gazze'deki savaş mağduru çocuklara aktarılacak.

Etkinlik Detayları

'Kayıp Masumiyetin Yankısı' enstalasyonu 26 Eylül'e kadar, her gün 16.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sanatçının Acıları ve Umutları

Beşir Muhammed, Gazze'deki çocuk ölümlerine dikkat çekmek için bu çalışmayı tasarladığını belirterek, "Bu enstalasyon, uluslararası topluma Gazze'de ateşkes sağlanması ve Filistinli çocuklara umut vermesi için tasarlandı," dedi.

Ziyaretçilerin Duyguları

Ziyaretçilerden Mohammed Al Ruveysi, serginin kendisini çok etkilediğini ifade ederek şöyle konuştu: "Bugün hem mutluluk hem de hüznü aynı anda yaşıyorum. Mutluyum çünkü burada satılan her bir oyuncak ayının geliri Gazzeli çocuklar için harcanacak. Hüzünlüyüm çünkü Gazze'de yaşananlar hala devam ediyor. Umarım bu katkı, en azından bir nebze olsun yaralarına merhem olur."

İstatistiklerle Acı Gerçek

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplam 41 bin 252 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu rakamlar, savaşın yıkıcılığını gözler önüne seriyor.