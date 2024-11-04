Katar'da 'Güneşin Adamları' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Katar'ın başkenti Doha, 'Güneşin Adamları' adını taşıyan etkileyici bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Bu sergi, İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'den zorla göç edenlerin hayatlarını gözler önüne seriyor.

Sergi Hakkında

Katar Kültür Bakanlığı, Katar Müzeleri, Katar Reads ve Katar Milli Kütüphanesi işbirliğiyle düzenlenen sergi, Katara Kültür Köyü'nde ziyaret edilebiliyor. Sergide, Filistinli sanatçı Bilal Halid'in Gazze'de çektiği fotoğraflar sergileniyor.

Romandan İlham Alındı

Sergi, Filistinli yazar Gassan Kanafani'nin 'Güneşin Adamları' isimli romanından esinlenerek oluşturulmuştur. Bu eser, Gazze'deki hayatı ve yaşanan acıları ziyaretçilerine aktarıyor.

İlginç Etkileşimler

Ziyaretçiler, kırmızı, siyah, beyaz ve yeşil renkli kağıtlara yazdıkları mesajlarla Filistin bayrağı oluşturma fırsatı buluyorlar. Ayrıca, Filistin temalı el ürünleri ve Kanafani'nin romanı da serginin ilgi çekici parçaları arasında yer alıyor.

Özel Bir Parça

Göçü tasvir eden ve üzerindeki İngilizce ve Arapça 'Nereye gidiyoruz?' yazısı ile dikkat çeken bir su tankeri, sergiyi ziyaret edenlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Bu özel parça, yerinden edilen Gazzelilerin hikayesini sembolize ediyor.

Ziyaret Bilgileri

'Güneşin Adamları' sergisi, 16 Kasım'a kadar açık kalacak ve sanatseverleri bekliyor.