Katar'da TCG Kuşadası ve TCG Kumkale Gemilerinin Görevlendirilme Töreni

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi için özel bir tören düzenlendi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Katılımcılara, gemilerin tarihçesi ve konuşlanma detayları hakkında bilgi verildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Mesajı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, konuşmasında Türk Deniz Kuvvetlerinin küresel tehlikeleri bertaraf etme ve Türkiye'nin deniz haklarını koruma konusunda büyük bir azim içinde olduğunu belirtti. Tatlıoğlu, “Deniz Kuvvetlerimiz, mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumaya devam etmektedir,” dedi.

Tatlıoğlu, Türkiye'nin birbirine sıkı bağlarla bağlı olduğu dost ülke Katar ile bölgede barış ve huzurun sağlanmasına olan katkılarının önemine vurgu yaptı.

Katar ile İkili İlişkiler

Tatlıoğlu, Türkiye-Katar askeri ilişkileri çerçevesinde, Katar’daki Deniz Unsur Komutanlığı’na bağlı TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin bu ilişkileri daha da güçlendireceğini ifade etti. “Bu kuvvetin bölgesel güvenlik üzerinde olumlu etkileri olacaktır,” şeklinde konuştu.

TCG Kuşadası Komutanı'nın Açıklamaları

TCG Kuşadası Komutanı Üsteğmen Fatih Efe, gemilerin Katar’daki konuşlamasını, iki ülkenin dostluk ve kardeşlik bağlarının bir göstergesi olarak nitelendirdi. Efe, “Bu gemiler bölgesel istikrarın korunmasına katkı sağlayacaktır,” dedi.

Konuşmaların ardından, Oramiral Tatlıoğlu, gemi personeliyle fotoğraf çektirdi ve başarı dileklerinde bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.