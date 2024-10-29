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Katar'da Türk Bayrağı Renkleriyle Işıklandırma

Doha'daki sembol yapılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 19:44
Katar'da Türk Bayrağı Renkleriyle Işıklandırma

Katar'daki Sembolik Yapılar Türk Renkleriyle Aydınlatıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Doha'daki önemli yapılar Türk bayrağının kırmızı ve beyaz renkleriyle ışıklandırıldı. Bu özel etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçiliği'nin öncülüğünde gerçekleştirildi.

Sembol Yapılar

Bu kapsamda, Katar'ın sembol binaları arasında yer alan Al Jaber Kuleleri, The Torch Tower (Meşale Oteli), Sheraton Otel, The View Hospital, The Iconic 2022, THE e18hteen Towers, Al Fardan Towers, Al Jassar Dome, Katar İslam Eserleri Müzesi ve Katar Ulusal Müzesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Türk bayrağının renklerine büründü.

Türk Bayrakları ve Mesajlar

Türk bayrakları üzerinde "Türkiye'nin Milli Günü Kutlu Olsun" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Büyükelçi Göksu'nun Açıklamaları

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümü münasebetiyle her alanda gördüğümüz bu büyük kutlamadan ötürü Katarlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu önemli günde Türk bayrağını binalarına yansıtan tüm makamlara teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

İki Ülke Arasındaki Güçlü Bağlar

Göksu, Katar'da halk ve hükümet düzeyinde gördükleri bu özel ilginin, Türkiye ile Katar arasındaki güçlü ilişkilerin doğal bir yansıması olduğunu vurguladı.

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