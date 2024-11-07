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Katar'da Türk Musikisi Konseri: Kültürel Bağların Güçlendirilmesi

Doha'da Türk musikisi konseri yoğun ilgi gördü, festival sanatı ve kültürleri bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 23:34
Katar'da Türk Musikisi Konseri: Kültürel Bağların Güçlendirilmesi

Katar'da Türk Musikisi Konseri Düzenlendi

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Katara Kültür Köyü'nde muhteşem bir konser gerçekleştirildi. Konserde, Osmanlı ve Türk ezgilerinin seslendirilmesi büyük bir ilgiyle karşılandı.

Küresel Kamu Diplomasisi Ağı Kültür Festivali

Küresel Kamu Diplomasisi Ağı ve Katara Kültür Köyü Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Kültür Festivali, kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu yılki etkinlik, birçok farklı kültürden sanatçıyı bir araya getirerek zengin bir içerik sunuyor.

Konser Performansı

Festival kapsamında sahne alan udi Zehra Özçelik ve kanun sanatçısı Shabnam Shikhaliyeva, katılımcılara Türk müziğinin zarif melodileriyle unutulmaz anlar yaşattı. Çok sayıda Katarlı ve uluslararası davetlinin katıldığı konser, dinleyicilere Türk musikisinin zenginliğini tanıttı.

Udi Özçelik'in Açıklamaları

AA muhabirine konuşan Zehra Özçelik, Katar'da Türk klasik müziğine olan ilginin giderek arttığını belirtti. "Yabancı dinleyicilerimizin makamsal müziğimizin derinliklerine tanıklık etmesini sağlamak bizler için büyük bir mutluluk. Türk müziğini Katar'da tanıtıyor olmaktan gurur duyuyoruz," dedi.

Festivalin Amaçları

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Küresel Kamu Diplomasi Ağı Kültür Festivali, yalnızca kültür ve sanatın paylaşılmasını değil, aynı zamanda halklar arasında güçlü bağların kurulmasını da hedefliyor. Festival süresince paneller ve atölye çalışmaları, kültürel diplomasi alanında bilgi paylaşımını teşvik etmek amacı taşıyor.

Etkinlikler ve Tarihler

Festival süresince geleneksel sanatların tanıtıldığı sergiler, kültürel söyleşiler, müzik ve dans performansları gibi pek çok etkinlik düzenlenecek. 7-8 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, farklı kültürel mirasları tanıma fırsatı sunacak.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Katara Kültür Köyü'nde klasik Türk musikisi konseri...

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Katara Kültür Köyü'nde klasik Türk musikisi konseri düzenlendi.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Katara Kültür Köyü'nde klasik Türk musikisi konseri...

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Katara Kültür Köyü'nde klasik Türk musikisi konseri düzenlendi.

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