Katar'da Türkiye Mezunları İftar Sofrasında Buluştu

Katar'daki Türkiye Mezunları İftar Sofrasında Buluştu

Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Tematik Ramazan İftarları" etkinliği kapsamında, Katar’da bulunan Türkiye mezunları iftar sofrasında bir araya geldi.

İftar programı, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği görevini yürüten Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe YTB Başkanı Abdullah Eren ve Katar'da bulunan Anadolu Ajansı temsilcileri katıldı.

Katar'da yaşayan Türk toplumunu bir araya getiren bu etkinlik, mezunların sosyal bağlarını güçlendirmeyi ve Ramazan’ın getirdiği manevi atmosferi paylaşmayı amaçlıyor.