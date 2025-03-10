Katar'da Türkiye'nin İftar Programı: Basın Mensupları Bir Araya Geldi

Katar'daki basın mensupları, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin düzenlediği iftar etkinliğinde buluştu.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 22:13
Katar'da Türkiye'nin İftar Programı: Basın Mensupları Bir Araya Geldi

Katar'daki Basın Mensupları Türkiye'nin İftarında Buluştu

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, "Tematik Ramazan İftarları" etkinliği kapsamında Katar’da bulunan basın mensuplarını bir araya getirdi.

Başkent Doha'da düzenlenen iftar programı, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan basın mensupları, bu özel akşamda bir araya gelerek Ramazan’ın getirdiği birlik ve beraberlik havasını paylaştı.

Anadolu Ajansı’nın da yer aldığı program, katılımcılara hem dostluk hem de dayanışma duygularını pekiştirdi. İftar yemeği, Türk mutfağının zengin lezzetleri ile dolu bir sofra kurularak katılımcılara sunuldu.

Etkinlik, Katar ve Türkiye arasındaki ilişkilerin önemini vurgularken, gazetecilerin işbirliği ve iletişimlerini güçlendirmelerine de imkan sundu.

Ramazan’ın ruhunu yansıtan bu tür organizasyonlar, kültürel etkileşimi artırarak iki ülke arasındaki dostluğu derinleştiriyor.

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