Katar’da Ulusal Spor Günü Coşkuyla Kutlandı

Katar’da Ulusal Spor Günü Etkinliklerle Dolu

Katar Ulusal Spor Günü, Katar Emirlik Divanı tarafından resmi tatil ilan edilmesi ile birlikte ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Katar Olimpiyat Komitesi ve Kültür ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle organize edilen etkinlikler, vatandaşların çeşitli spor aktivitelerinde bulunmasını sağladı.

Etkinliklere Emir Temim de Katıldı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, etkinliklere katılarak sabah saatlerinde Katar’ın kuzeybatısındaki Ras Abrouq bölgesinde farklı spor branşlarında genç sporcularla buluştu. Emir Temim, ayrıca Katar Gençler Tenis Takımı oyuncularıyla bir tenis maçı yaparak sporun önemine dikkat çekti.

Ayrıca, Doha’daki Duhan İlkokulundan gelen öğrencilerle de sporun teşvik edilmesi üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Emir Temim, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkese sporun ve çeşitli fiziksel aktivitelerin yapıldığı, sporun toplumumuz ve gelecek nesiller için sağlık ve psikolojik açıdan önemi konusunda farkındalığın artmasına katkı sağlayan keyifli bir spor günü diliyorum." şeklinde ifadelerde bulundu.

Şeyha Moza’nın Katılımı

Emir Temim'in annesi Şeyha Moza Bint Nasır da Eğitim Şehrinde düzenlenen kutlamalara katıldı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Şeyha Moza, gerçekleşen spor faaliyetlerini yakından izledi.

Ulusal Spor Günü’nün Önemi

2012 yılında Katar Emiri tarafından ilan edilen Ulusal Spor Günü, her yıl şubat ayının ikinci salı günü kutlanmaktadır. Bu özel gün, ülke genelinde spor kültürünü yaygınlaştırmak ve daha sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilmekte.