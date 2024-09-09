Katar'da Uluslararası Eğitimi Koruma Günü Konferansı

Katar'da Uluslararası Eğitimi Koruma Günü Kutlandı

Katar'ın başkenti Doha'da, 5. Uluslararası Eğitimi Saldırılardan Koruma Günü dolayısıyla önde gelen bir konferans düzenlendi. Program, Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Öne Çıkan Konuklar

Etkinliğe, Katar Emiri Şeyh Temim'in annesi ve Her Şeyden Önce Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şeyha Moza binti Nasır, Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Faresin Ağabakyan Şahin, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın eşi Rosangela da Silva gibi birçok önemli figür katıldı.

Programın İçeriği

Etkinlik, Gazze Şeridi'nden getirilen çocukların şiir okumaları ile başladı. Şeyha Moza, açılış konuşmasını gerçekleştirerek, Gazze'deki duruma değindi. İsrail'in Gazze'ye yönelik eylemlerine tepki gösteren Şeyha Moza, "Dünya genelinde Gazze'deki trajediye yönelik sessiz kaldığını gözlemlemekten rahatsızım," ifadelerini kullandı.

Vurgu Yapılan Konular

Şeyha Moza, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 10,000'den fazla öğrencinin ve en az 400 öğretmenin hayatını kaybettiğini belirtti. Ayrıca, "Bir yıl geçti ama Gazze'deki çocuklar hala okula dönebilmiş değil. Küresel sistem, insanları korumakta yetersiz kalıyor," diyerek eğitim alanındaki zararları vurguladı.

Diğer Konuşmalar

Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, Yemen'deki okulların yıkılmasına rağmen gençlerde hala umut taşıdıklarını dile getirdi. Filistinli Bakan Şahin ise, "Filistinli çocuklar için sesimizi yükseltmeliyiz; onların güvenli eğitime ve umut dolu bir geleceğe ihtiyacı var," şeklinde konuştu.

Temanın Önemi

Bu yıl etkinlikte, "Tehlike Altındaki Eğitim: Savaşın İnsani Maliyeti" teması ele alındı. Irak, Suriye, Yemen, Sudan ve Gazze'deki savaşların maliyetinin 3.138 trilyon dolar olduğu belirtildi ve bu miktarın, 31 milyondan fazla okulu desteklemek için yeterli olacağı kaydedildi.

Uluslararası Gelişmeler

2019 yılında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Toplumsal Forumu'nda Şeyha Moza'nın yaptığı çağrı üzerine, BM Genel Kurulu tarafından Uluslararası Eğitimi Saldırılardan Koruma Günü ilan edildi. Bu karar, 62 ülke tarafından desteklendi ve her yıl 9 Eylül tarihi, bu anlamda kutlanıyor.