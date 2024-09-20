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Katar'da Uluslararası 'Filistin' Konferansı Başladı

Doha'da düzenlenen konferansta 67 konuşmacı, Filistin'in geleceğine dair önemli konuları tartışacak.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:23
Katar'da Uluslararası 'Filistin' Konferansı Başladı

Katar'da Uluslararası 'Filistin' Konferansı Başladı

Doha'nın dört yıldızlı oteli Four Seasons Hotel'de, Georgetown Üniversitesi tarafından düzenlenen ve uluslararası katılımcılara ev sahipliği yapan 'Filistin' konulu konferans, 20-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Akademik Katılım ve Panel Programı

Dünyanın dört bir yanından akademisyenler, uzmanlar ve aktivistlerin katılım sağladığı etkinlikte, toplam 67 konuşmacı, 17 panelde görüşlerini paylaşacak. Konferansın ana teması 'Filistin'i Yeniden Tasarlamak' olarak belirlenirken, etkinlikte Gazze'nin geleceği ve yaşanabilir hale getirilmesi gibi kritik konular üzerinde durulacak.

Önemli Konuşmacılar

Konferansa, Filistin Ulusal İnisiyatif Partisi lideri Mustafa Barguti, Al Sharq Forumu Başkanı Wadah Khanfar, Gazze'deki Dr. Gassan Ebu Sitte, US Middle East Project Başkanı Daniel Levy ve Güney Afrika Uluslararası İlişkiler Bakanı Grace Naledi Mandisa Pandor gibi önemli isimler katılıyor. Ayrıca, İsrailli tarihçi Prof. Ilan Pappe de etkinlikte yer alacak.

Dijital Sergi ve Hediye Kartpostallar

Konferansta, Katar Müzeleri iş birliğiyle oluşturulan Filistin arşiv materyallerini canlandıran bir dijital sergi de yer alacak. Katılımcılara, Filistin tarihinden fotoğraflar içeren kartpostallar hediye edilecek.

Açılış Konuşması ve İlk Panel

Georgetown Üniversitesi Dekanı Safvan el-Mısri, açılış konuşmasında Gazze'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Mısri, konferansta ele alınacak konuların önemine vurgu yaptı ve uluslararası katılımcılara teşekkür etti. Ayrıca, açılışın ardından gerçekleşen 'Gazze'de Şimdi' panelinde önemli tartışmalar yapıldı.

İleriye Dönük Tartışmalar

Konferansın ilerleyen günlerinde, 'Adalet ve Hesap Verebilirlik' ve 'Dünya İzliyor: Hikayeyi Kim Şekillendiriyor?' gibi başlıklar altında yoğun fikir alışverişleri yapılacak. İkinci gün Filistin'in siyasi durumu ve kimlik oluşturma süreci tartışılacak. Üçüncü gün ise 'Yaşanabilir Gazze', bölgesel aktörler ve gençlik hareketleri ele alınacak.

Etkinlik Sonuçları

Konferans, 'Yeniden Tasarlanan Filistin' başlıklı kapanış paneli ve değerlendirilecek sonuç bildirgesi ile sona erecek.

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