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Katar'da Uluslararası Filistin Konferansı Düzenlenecek

Doha'da, 'Filistin'i yeniden tasarlamak' temalı konferansta liderler ve uzmanlar bir araya gelecek.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:50
Katar'da Uluslararası Filistin Konferansı Düzenlenecek

Katar'da Uluslararası Konferans

Katar'ın başkenti Doha, 20-21-22 Eylül tarihleri arasında dünya genelinden gelen önemli isimleri ağırlayacak. Georgetown Üniversitesi tarafından organize edilen bu yılki Hiwaraat Konferansı, "Filistin'i Yeniden Tasarlamak" başlığı altında düzenlenecek.

Konferansın Teması ve Konuları

Etkinlik, birçok akademisyen ve aktivistin katılımıyla, Filistin'in geleceği hakkında kapsamlı tartışmalara ev sahipliği yapacak. Katılımcılar, "Gazze'nin yaşanabilirliğini artırmanın yolları" ve "Filistin'in siyasi geleceği için uygulanabilir çözümler ve mevcut durumun bölgesel etkileri" gibi konular üzerinde duracak.

Öne Çıkan Konuşmacılar

Konferansa, Filistin Ulusal İnisiyatif Partisi lideri Mustafa Barguti, Al Sharq Forumu Başkanı Wadah Khanfar, Gazze'de görev yapan Dr. Gassan Ebu Sitte, US Middle East Project Başkanı Daniel Levy, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Grace Naledi Mandisa Pandor ve İsrailli tarihçi Prof. Ilan Pappe gibi isimler katılacak.

Dijital Sergi İle Tarih Yeniden Hayat Bulacak

Konferans kapsamında ayrıca, Katar Müzeleri işbirliği ile Filistin arşiv materyallerini canlandıran dijital bir sergi de sunulacak. Bu sergi, tarihi ve kültürel mirası daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

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