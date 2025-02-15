Katar'da 'Umut için Maç' Etkinliği ile Eğitim İçin Destek Toplandı

Katar'da düzenlenen 'Umut için Maç' etkinliğiyle dezavantajlı bölgelerde eğitime destek amacıyla 11 milyon dolar toplandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:19
Katar'da 'Umut için Maç' Etkinliği ile Eğitim İçin Destek Toplandı

Katar'da Eğitime Destek İçin Tarihi Maç

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan 974 Stadı, eğitime destek amacıyla düzenlenen "Umut için Maç" (Match for Hope 2025) etkinliğine ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü futbol efsaneleri ve tanınmış içerik üreticilerinin katılımıyla gerçekleşen bu özel organizasyon, eğitim alanında önemli bir fark yaratmayı hedefliyor.

Efsaneler ve İçerik Üreticileri Sahada

Etkinlik, Q Life tarafından organize edilirken, maçın teknik direktörlük koltuğunda eski teknik direktör Arsene Wenger ve Mauricio Pochettino yer aldı. Sahada ise futbol efsaneleri Thierry Henry, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero, Andres Iniesta ve David Silva gibi isimlerin yanı sıra ünlü içerik üreticileri KSI, IShowSpeed, Adam Waheed, Chunkz, AboFlah, Sharky, Miniminter ve EmanSV2 mücadele etti.

Maç Sonucu ve Performanslar

KSI ve AboFlah'ın kaptanlığını üstlendiği Wenger'in takımı, Pochettino yönetimindeki Chunkz ve IShowSpeed'in kaptanlığındaki takımı 6-5 mağlup etmeyi başardı. Maç öncesinde Suriyeli şarkıcı Rasha Rizk sahne alırken, devre arası performansı ise Macklemore tarafından gerçekleştirildi.

Toplanan Yardım ve Hedefler

Etkinlikten elde edilen yaklaşık 40 milyon Katar riyali (11 milyon dolar), dezavantajlı bölgelerde eğitim fırsatlarını destekleyen Eğitim Herkesin Hakkı Vakfı’na bağışlandı. Bu miktarın, dezavantajlı bölgelerde çocukların eğitim hayatlarına katkı sağlaması hedefleniyor.

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