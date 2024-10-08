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Katar'da Yunus Emre Enstitüsü'ne Ödül

Yunus Emre Enstitüsü, Katar'da sosyal sorumluluk ödülüne layık görüldü. Ödül, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkılarından dolayı verildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 16:00
Katar'da Yunus Emre Enstitüsü'ne Ödül

Yunus Emre Enstitüsü'ne Özel Ödül

Doha'da yer alan Yunus Emre Enstitüsü, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı tarafından, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmedeki önemli katkıları nedeniyle Katar Sosyal Sorumluluk Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül Töreni Detayları

Ödül töreni, başkent Doha'daki Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. Törene, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned, enstitünün Doha Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal, yerel sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Bakanın Açıklamaları

Ödül töreninde konuşan Bakan Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned, Katar'daki sosyal kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin gelişim çabalarının destekleneceğini vurguladı. Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal sorumluluk alanında özgün projelere dair ışık tutacaklarını ifade etti.

Ahmet Uysal'ın Değerlendirmeleri

Yunus Emre Enstitüsü adına ödülü teslim alan Prof. Dr. Ahmet Uysal, enstitünün iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılara değindi. Uysal bir basın açıklamasında, "Türkiye’nin kültürel değerlerini tanıtmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu ödülü, yürüttüğümüz Türk dili ve kültürü ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri dolayısıyla almak bizleri mutlu ediyor. Yunus Emre Enstitüsü olarak, kültürel ilişkileri güçlendirme görevimizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Kültürel Faaliyetler ve Projeler

Doha Yunus Emre Enstitüsü, hem yerli hem de yabancı birçok kişiye ulaşarak Türkiye'nin kültürel değerlerini tanıtan çeşitli etkinliklerle birlikte birçok sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir.

Doha Yunus Emre Enstitüsü, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı tarafından, gerçekleştirdiği...

Doha Yunus Emre Enstitüsü, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı tarafından, gerçekleştirdiği nitelikli çalışmalar ve iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmede önemli bir role sahip olması sebebiyle "Katar Sosyal Sorumluluk Özel Ödülü"ne layık görüldü. Katar’ın başkenti Doha’daki Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü’nde düzenlenen ödül törenine Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned, YEE Doha Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal, Katar'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı. Bakan el-Misned, konuşma yaptı.

Doha Yunus Emre Enstitüsü, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı tarafından, gerçekleştirdiği...

Doha Yunus Emre Enstitüsü, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı tarafından, gerçekleştirdiği nitelikli çalışmalar ve iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmede önemli bir role sahip olması sebebiyle "Katar Sosyal Sorumluluk Özel Ödülü"ne layık görüldü. Katar’ın başkenti Doha’daki Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü’nde düzenlenen ödül törenine Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned, YEE Doha Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal, Katar'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı. Bakan el-Misned, konuşma yaptı.

Doha Yunus Emre Enstitüsü, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı tarafından, gerçekleştirdiği...

Doha Yunus Emre Enstitüsü, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı tarafından, gerçekleştirdiği nitelikli çalışmalar ve iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmede önemli bir role sahip olması sebebiyle "Katar Sosyal Sorumluluk Özel Ödülü"ne layık görüldü. Katar’ın başkenti Doha’daki Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü’nde düzenlenen ödül törenine Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned, YEE Doha Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal, Katar'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı. Bakan el-Misned, konuşma yaptı.

Doha Yunus Emre Enstitüsü, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı tarafından, gerçekleştirdiği...

Doha Yunus Emre Enstitüsü, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı tarafından, gerçekleştirdiği nitelikli çalışmalar ve iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmede önemli bir role sahip olması sebebiyle "Katar Sosyal Sorumluluk Özel Ödülü"ne layık görüldü. Katar’ın başkenti Doha’daki Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü’nde düzenlenen ödül törenine Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned, YEE Doha Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal, Katar'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı. Bakan el-Misned, konuşma yaptı.

Doha Yunus Emre Enstitüsü, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı tarafından, gerçekleştirdiği...

Doha Yunus Emre Enstitüsü, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı tarafından, gerçekleştirdiği nitelikli çalışmalar ve iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmede önemli bir role sahip olması sebebiyle "Katar Sosyal Sorumluluk Özel Ödülü"ne layık görüldü. Katar’ın başkenti Doha’daki Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü’nde düzenlenen ödül törenine Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned, YEE Doha Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal, Katar'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı. Bakan el-Misned, konuşma yaptı.

Doha Yunus Emre Enstitüsü, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı tarafından, gerçekleştirdiği...

Doha Yunus Emre Enstitüsü, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı tarafından, gerçekleştirdiği nitelikli çalışmalar ve iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmede önemli bir role sahip olması sebebiyle "Katar Sosyal Sorumluluk Özel Ödülü"ne layık görüldü. Katar’ın başkenti Doha’daki Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü’nde düzenlenen ödül törenine Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned, YEE Doha Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal, Katar'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı. Bakan el-Misned, konuşma yaptı.

Doha Yunus Emre Enstitüsü, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı tarafından, gerçekleştirdiği...

Doha Yunus Emre Enstitüsü, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı tarafından, gerçekleştirdiği nitelikli çalışmalar ve iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmede önemli bir role sahip olması sebebiyle "Katar Sosyal Sorumluluk Özel Ödülü"ne layık görüldü. Katar’ın başkenti Doha’daki Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü’nde düzenlenen ödül törenine Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned, YEE Doha Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal, Katar'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı. Bakan el-Misned, konuşma yaptı.

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