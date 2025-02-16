Katar'daki Eğitim Fuarında Türk Üniversiteleri Tanıtıldı

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen eğitim fuarında, Türk üniversiteleri uluslararası öğrencilere tanıtıldı. United Education tarafından özel bir otelde gerçekleştirilen Üniversite Tanıtım Fuarı, Türkiye ve Katar’dan birçok üniversiteyi bir araya getirdi.

Fuarın açılışına Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Milli Eğitim Bakanlığı Doha Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu katılım gösterdi. Ayrıca birçok öğrenci ve aileleri fuara büyük ilgi gösterdi.

“Türkiye, Eğitimde Önemli Bir Merkez”

Büyükelçi Mustafa Göksu, açılışta yaptığı konuşmada Türkiye’nin uluslararası öğrenciler için cazip bir eğitim destinasyonu olduğuna dikkat çekti. Göksu, “Türkiye, köklü üniversiteleri, uluslararası standartlardaki eğitim kalitesi ve geniş burs imkanlarıyla dünya çapında birçok öğrencinin tercih ettiği bir ülke haline geldi. Katar ile Türkiye arasındaki eğitim işbirlikleri de her geçen gün güçleniyor.” dedi.

Açılışın ardından, gün boyu devam eden fuarda Türkiye’den gelen üniversite temsilcileri, öğrencilere Türkiye'deki eğitim fırsatları, akademik programlar, kampüs olanakları ve burs imkanları hakkında detaylı bilgi sundu. Öğrenciler, üniversite temsilcileriyle birebir görüşerek Türkiye'de eğitim almanın sunduğu avantajları öğrenme fırsatı bulurken, üniversiteler Türkiye Bursları Programı başta olmak üzere, yabancı öğrencilere sağlanan finansal destekler hakkında bilgilendirme yaptı.