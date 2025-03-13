Katar'daki Türk Akademisyenler İftarda Buluştu

Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen tematik ramazan iftarları çerçevesinde, Katar’daki Türk akademisyen ve lisansüstü öğrenciler, birlikte iftar sofrasında buluştu. Etkinlikte ayrıca çeşitli düşünce kuruluşlarından temsilciler de yer aldı.

Büyükelçi Göksu’nun Ev Sahipliğinde

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde ve Fokus Plus ana sponsorluğunda Doha Büyükelçiliği bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına, Türk akademisyenler ve öğrencilerin yanı sıra Katar'da bulunan Türk kurum ve kuruluşlarının mensupları da katılım gösterdi.

Güçlü Eğitim Bağları

İftar programında konuşan Büyükelçi Göksu, Türk akademisyen ve lisansüstü öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Göksu, Türkiye ve Katar arasında özellikle eğitim alanında mevcut olan güçlü bağların altını çizerek, "Katar devleti ve kurumları ile olan işbirliğimiz sayesinde Türk öğrenciler, burada farklı üniversitelerde lisans ve yüksek lisans programlarında eğitim almakta. İnşallah öğrencilerimizin sayısını artırmak için çalışmalara devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Fokus Plus CEO’sundan Destek Mesajı

Fokus Plus CEO’su Ahmet Yusuf, işlerinde akademi dünyasından faydalandıklarını ve akademisyenlerin medyada yer almasının, kamuoyunun bilinçlenmesine büyük katkı sağladığını belirtti.

İftar programı, katılımcılara Türk mutfağından özel yemeklerin sunulması ve anı fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen tematik ramazan iftarları kapsamında Katar’daki Türk akademisyen ve lisansüstü öğrenciler ile çeşitli düşünce kuruluşlarından temsilciler, iftar sofrasında bir araya geldi. İftar programı Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde Fokus Plus ana sponsorluğunda Doha Büyükelçiliği bahçesinde gerçekleşti. İftar programında Büyükelçisi Göksu, konuşma yaptı.

Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen tematik ramazan iftarları kapsamında Katar’daki Türk akademisyen ve lisansüstü öğrenciler ile çeşitli düşünce kuruluşlarından temsilciler, iftar sofrasında bir araya geldi. İftar programı Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde Fokus Plus ana sponsorluğunda Doha Büyükelçiliği bahçesinde gerçekleşti. İftar programında Büyükelçisi Göksu, konuşma yaptı.