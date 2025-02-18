Katar'dan Açıklama: Gazze'deki Ateşkes Müzakereleri Henüz Başlamadı

Katar, Gazze'deki ateşkes ve esir takası müzakerelerinin başlamadığını ancak olumlu bir atmosfer olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:09
Katar'dan Açıklama: Gazze'deki Ateşkes Müzakereleri Henüz Başlamadı

Katar, Gazze'deki Ateşkes Müzakerelerinin Durumunu Paylaştı

Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde yaratılması planlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına dair müzakerelerin henüz başlamadığını açıkladı. Ancak, önümüzdeki günlerde bu müzakerelerin başlaması yönünde olumlu bir atmosferin mevcut olduğu ifade edildi.

Doha'da Basın Toplantısı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Müzakerelerin başlatılmasına yönelik çabaları ve dolayısıyla ateşkes anlaşmasının sürdürülmesini desteklemekte kararlıyız. Gelen giden heyetler var ve görüşmeler yapılıyor ancak müzakereler henüz resmi olarak başlamadı, yakın zamanda başlamasını umuyoruz." dedi.

El-Ensari, müzakerelerin yapılmasını sağlayacak olan olumlu atmosferin mevcut olduğunu vurguladı fakat sürecin halen resmi olarak başlamadığına dikkat çekti.

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