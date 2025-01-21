Katar'dan BMGK'ya Gazze Ateşkesinde Etkin Rol Çağrısı

Katar'dan BMGK'ya 'Gazze'de Ateşkes Anlaşmasının Uygulanması İçin Çağrı'

Katar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yapılan çağrıda, Gazze Şeridi'nde ateşkesin etkin uygulanması ve İsrail'in bu anlaşmadaki bağlılığının sağlanmasında aktif rol alınması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Alya Ahmed Saif Al Sani, BMGK'da Filistin meselesi ile ilgili önemli yorumlarda bulundu.

Katar, BMGK'dan Beklentilerini Dile Getirdi

Alya Ahmed, Katar'ın BMGK'dan Gazze'de ateşkes anlaşmasının olumlu sonuçlar doğurması için önemli bir sorumluluk üstlenmesini istedi. Anlaşmanın desteklenmesi ve tam olarak uygulanmasının kesinleştirilmesine yönelik bağlayıcı bir karar alınması gerektiğine dikkat çekti.

Filistin Meselesinde Sürdürülebilir Çözüm Vurgusu

Al Sani, Filistin topraklarını ilhak etme girişimleri ve kutsal dini değerlere yönelik ihlalleri içeren uygulamaların reddedilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Filistin uzlaşısının desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, Gazze'nin yönetiminin Filistin meselesinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Suriye ve Lübnan Üzerine Değerlendirmeler

Katar'ın Suriye konusundaki görüşlerini de paylaşan Alya Ahmed, mevcut insani durumun uluslararası toplumun desteğini ve yaptırımların kaldırılmasını gerektirdiğini ifade etti. Bu yaptırımların Suriye halkı üzerinde yarattığı olumsuz etkilere ve uygulama nedenlerinin ortadan kalkmış olmasına dikkat çekti.

Ayrıca, Katar'ın Lübnan'ın birliği ve güvenliği konusundaki desteğini yineleyen Alya Ahmed, Lübnan'daki ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu anlaşmanın BMGK'nin 1701 sayılı kararına uygun olarak uygulanmasının önemini vurguladı.

İsrail ile Hamas Arasındaki Ateşkes Anlaşması

Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü Türkiye saati ile 12.15'te yürürlüğe girdi. İlk aşamada, 42 gün içerisinde 33 İsrailli ve 1900’ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması planlanıyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti. Ayrıca, İsrail hapishanelerindeki 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.