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Katar'dan Gazze'de Ateşkes Müzeberelerine Ciddiyet Çağrısı

Katar, Gazze'deki ateşkes müzakerelerinde taraflara ciddiyet çağrısında bulundu ve arabuluculuğu sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 19:34
Katar'dan Gazze'de Ateşkes Müzeberelerine Ciddiyet Çağrısı

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Ciddiyet Vurgusu

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ülkesinin Gazze Şeridi’nde ateşkes için yürütülen dolaylı müzakerelerde tarafların ciddi olması halinde arabuluculuğu sürdürmeye hazır olduğunu açıkladı.

Hamas Liderlerinin Durumu

Ensari, Hamas’ın ateşkes müzakerelerine katılan liderlerinin Doha'da olmadığını, çeşitli ülkelere ziyarette bulunduklarını belirtti.

Açıklamalar ve İddialar

Hamas Siyasi Bürosu'nun Katar'da kapatıldığı yönündeki iddialara yanıt veren Ensari, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Hamas'ın siyasi bürosu kapatılırsa, bunu Katar Dışişleri Bakanlığı açıklar, başka kaynaklar değil" dedi. Ensari ayrıca, Katar'ın arabuluculuk çabalarının askıya alınmasının tarafların ciddiyetsizliğinden kaynaklandığını ifade etti.

“Doha, siyasi amaçlarla sömürülmeyi kabul etmeyecek" diyen Ensari, ülkesinin ateşkes sağlanması ve Gazze’ye insani yardım ulaştırılması konusundaki kararlılığını vurguladı.

Uzun Süreli Müzakere Süreci

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıların durdurulması amacıyla taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor. Katar, ABD ve Mısır ile birlikte İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmalarına arabuluculuk yapıyor.

Pek Çok İddia ve Saldırı Sonrası Kayıplar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. İsrail'in müzakereleri zora sokan özellikle Mısır-Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolü sürdürme ısrarı dikkat çekiyor.

7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yapılan saldırılarda yaklaşık 43 bin 972 Filistinli yaşamını yitirirken, bunların 17 bin 210'u çocuk ve 11 bin 742'si kadın.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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