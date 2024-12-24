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Katar'dan Gazze İçin Ateşkes ve Esir Takası Mücadeleleri Devam Ediyor

Katar, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin Kahire ve Doha'da sürdüğünü ve yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 23:16
Katar'dan Gazze İçin Ateşkes ve Esir Takası Mücadeleleri Devam Ediyor

Katar, Gazze Şeridi'nde Ateşkes İçin Müzakereleri Sürdürüyor

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakerelerin Mısır'ın başkenti Kahire ve Katar'ın başkenti Doha'da devam ettiğini duyurdu.

Müzakereler Devam Ediyor

Ensari, Kahire'deki basın toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların durması amacıyla gerçekleştirilen müzakerelerle ilgili olarak, "Müzakereler, Kahire ile Doha arasında devam ediyor ve ne zaman anlaşmaya varılacağını tahmin etmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Ateşkes ve Esir Takası Görüşmeleri

Katarlı Sözcü, ateşkesin yanı sıra esir takası konusundaki müzakerelerin de Doha'da "teknik düzeyde" sürdüğünü belirterek, ateşkes müzakereleri için "belirli bir zamanın öngörülemeyeceğini" vurguladı.

Suriye Yaptırımları Üzerine Çağrı

8 Aralık’ta Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak Ensari, Suriye halkına uluslararası yardımların ulaşabilmesi için "yaptırımların derhal kaldırılması" çağrısında bulundu.

İsrail'den Açıklamalar

İsrail Başbakanlık Ofisi, esir takası müzakereleri yürüten İsrail heyetinin bu gece "iç müzakerelerde" bulunmak üzere Doha'dan ayrılacağını bildirdi.

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