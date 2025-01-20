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Katar'dan Gazze'ye Yakıt Temini İçin Kara Köprüsü

Katar, Gazze'ye günlük 1.250.000 litre yakıt gönderiyor. Bu temin, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 18:55
Katar'dan Gazze'ye Yakıt Temini İçin Kara Köprüsü

Katar, Gazze'ye Yakıt Temini İçin Kara Köprüsü Kurdu

Katar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk 10 günü içerisinde Gazze Şeridi'ne günlük 1 milyon 250 bin litre olmak üzere toplamda 12 milyon 500 bin litre yakıt sağlamak için bir kara köprüsü kurdu.

Bu kapsamda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin talimatıyla, Gazze Şeridi'ne bugün Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Katar tarafından finanse edilen yakıt yüklü 25 kamyon giriş yaptı. Bu sayede, hastanelere, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı merkezlere ve temel hizmet veren yerlere elektrik sağlanacak.

Katar Haber Ajansı'na (QNA) konuşan Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Meryem bint Ali bin Nasır el-Misned, söz konusu kararın Katar devletinin Filistinli kardeşlerinin acılarını hafifletme konusundaki kararlı duruşunu ve desteğini yansıttığını ifade etti. Katarlı Bakan, bölgedeki sivillere insani yardım sağlamak için bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak çabalara ihtiyaç duyulduğunu, Katar devletinin Gazze Şeridi'ne yardım akışını sağlamak adına tüm uluslararası ortaklarla işbirliği isteğini yineledi.

İsrail ile Hamas Arasındaki Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti. İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

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