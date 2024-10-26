Katar'dan İsrail'e Tepki: Uluslararası Hukukun İhlali

Katar'dan İsrail'in Saldırısına Sert Tepki

Katar, İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin endişelerini dile getirerek, bu eylemi uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman'ın, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine yer verildi. Görüşmede, Abdurrahman, İsrail'in saldırısını kınadıklarını ifade ederek, bu durumun İran'ın egemenliğine ve uluslararası hukuka bir ihlal olduğunu belirtti.

Gerilim ve Çağrı

Abdurrahman, bölgedeki gerilimin tırmanmasının yaratabileceği olumsuz sonuçlar konusunda derin endişe taşıdıklarını vurguladı. Taraflara ise itidalli olmaları ve güvenlik ile istikrarı tehdit edebilecek eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

İsrail'in Askeri Hedefleri Vurması

Öte yandan, İsrail'in, İran'ın 1 Ekim tarihinde düzenlediği füze saldırılarına 'misilleme' olarak İran'daki askeri hedeflere saldırdığı bildirildi. İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ile İlam eyaletlerindeki bazı askeri noktaların hedef alındığını belirtti. İran ayrıca, hava savunma sistemlerinin saldırılara 'başarıyla' direnç gösterdiğini ancak bazı yerlerde 'sınırlı hasar' oluştuğunu duyurdu. İsrail ise gerçekleştirdiği saldırının 'başarıyla' tamamlandığını bildirdi.