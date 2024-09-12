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Katar'dan İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısına Sert Tepki

Katar, İsrail'in Gazze'deki BM okuluna düzenlediği saldırıyı 'korkunç katliam' olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 13:05
Katar'dan İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısına Sert Tepki

Katar'dan Sert Açıklama

Katar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir okula düzenlediği saldırıyı "korkunç katliam" olarak nitelendirerek sert bir tepki gösterdi.

Saldırı Detayları

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan El-Cauni Okulu'na yapılan saldırıda 18 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, bu okulda yerinden edilmiş sivillerin barındığına dikkat çekildi.

Ayrıca Katar, İsrail'in bu okula daha önce de saldırılar düzenlediğini hatırlatarak, bu durumun uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bu korkunç katliam, İsrail'in canice yaklaşımını ve uluslararası hukuku hiçe saydığını göstermektedir." ifadeleri yer aldı.

BM'den Soruşturma Talebi

Bakanlık, BM'nin bu tür saldırılar hakkında uluslararası bir soruşturma başlatması gerektiğini belirterek, masumların korunması ve yaşanan insani krizin önlenmesi adına bölgesel ve uluslararası çabaların artırılması çağrısında bulundu.

İnsan Kayıpları ve Özellikler

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, El-Cauni Okulu'na düzenlenen beşinci saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin ise yaralandığını duyurdu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu saldırıda ölenlerin 6'sının BM personeli olduğunu bildirdi.

İsrail'in 7 Ekim itibarıyla Gazze'ye yönelik saldırılarında, 16,715 çocuk ve 11,308 kadın da dahil olmak üzere toplamda 41,118 Filistinli hayatını kaybetti; 95,125 kişi yaralandı.

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