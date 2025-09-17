Katar’dan İsrail’in Gazze Kara Saldırısına Sert Kınama: 'Soykırım Savaşı'

Katar, İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara saldırılarını 'Filistin halkına karşı soykırım savaşı' olarak nitelendirip uluslararası baskı çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:57
Katar, İsrail'in Gazze operasyonlarını 'soykırım savaşı' olarak nitelendirdi

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde başlattığı kara saldırılarını şiddetle kınadı ve bu uygulamaları "Filistin halkına karşı yürütülen soykırım savaşının devamı" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması

Açıklamada, İsrail'in Gazze kentini işgal etmek için başlattığı geniş çaplı kara saldırılarıın uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı. Katar, Tel Aviv yönetiminin bölgesel ve uluslararası güvenliği tehlikeye atan sistematik planlarıyla bölgesel barışı baltaladığını belirtti.

Katar açıklamasında ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım savaşını barbarca sürdürdüğü ve işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim politikaları ile ırkçı eylemler gerçekleştirdiği kaydedildi.

Uluslararası çağrı ve Katar'ın tutumu

Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına uymasını sağlamak amacıyla uluslararası dayanışmayla baskı oluşturulması gerektiği vurgulandı. Katar'ın Filistin davasına ve halkına desteğinin kalıcı olduğu belirtildi.

İsrail cephesinden notlar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal etmek için kara saldırılarına başladığını duyurmuş; şu an için iki tümenin operasyonlarda yer aldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti. Başbakan Binyamin Netanyahu ise yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirmişti.

Gelişmeler uluslararası tepki ve bölgesel hassasiyeti artırıyor; Katar'ın açıklaması, diplomatik kanallarda ve uluslararası platformlarda yankı bulacak nitelikte.

