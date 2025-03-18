Katar'dan İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısına Sert Tepki

Katar, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Dera kentine düzenlediği hava saldırısını kınadı. Bu konuda Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Doha'nın İsrail'in Suriye'deki Dera kentinde gerçekleştirdiği saldırıları güçlü bir şekilde kınadığı ifade edildi. Katar, bu eylemin Suriye'nin egemenliğini, birlik ve beraberliğini hedef alan bir saldırı olduğunu; ayrıca uluslararası hukukun açıkça ihlali olarak değerlendirildiğini belirtti.

Uluslararası topluma, "bölgede daha fazla gerilimi önlemek için İsrail'i uluslararası yasa ve normlara uymaya ve Suriye topraklarına yönelik tekrar eden saldırıları durdurmaya zorlamak için acil eyleme geçme" çağrısında bulunuldu.

Doha'nın Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki kararlı tutumu yine vurgulandı.

Suriye Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Dera'ya düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin ise yaralandığını duyurdu.