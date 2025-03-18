Katar'dan İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısına Sert Tepki

Katar, İsrail'in Suriye'nin Dera kentine düzenlediği hava saldırısını kınadı ve uluslararası topluma acil eylem çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 22:20
Katar'dan İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısına Sert Tepki

Katar, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Dera kentine düzenlediği hava saldırısını kınadı. Bu konuda Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Doha'nın İsrail'in Suriye'deki Dera kentinde gerçekleştirdiği saldırıları güçlü bir şekilde kınadığı ifade edildi. Katar, bu eylemin Suriye'nin egemenliğini, birlik ve beraberliğini hedef alan bir saldırı olduğunu; ayrıca uluslararası hukukun açıkça ihlali olarak değerlendirildiğini belirtti.

Uluslararası topluma, "bölgede daha fazla gerilimi önlemek için İsrail'i uluslararası yasa ve normlara uymaya ve Suriye topraklarına yönelik tekrar eden saldırıları durdurmaya zorlamak için acil eyleme geçme" çağrısında bulunuldu.

Doha'nın Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki kararlı tutumu yine vurgulandı.

Suriye Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Dera'ya düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'daki Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Paniği
2
Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği'nde Anlamlı İftar Programı
3
İzmir Gaziemir'de Seramik Depo Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralı
5
Londra'da İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi
6
Kerkük'te Ramazan Coşkusu: Yetimlerle Buluşma

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu