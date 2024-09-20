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Katar'dan Lübnan'daki Saldırılara Tepki

Katar, Lübnan'daki çağrı cihazı saldırıları sonrası uluslararası eylemsizliği eleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:42
Katar'dan Lübnan'daki Saldırılara Tepki

Katar: Lübnan'da Saldırıların Ardından Uluslararası Tepkiler Yetersiz

Katar, Lübnan'da meydana gelen çağrı cihazlarının patlatılması olayına karşı uluslararası toplumun sergilediği eylemsizliği "dehşet verici" olarak değerlendirdi.

Uluslararası İşbirliği Bakanı'nın Açıklamaları

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısına karşı uluslararası toplumun soğuk tepkisi veya eylemsizliği dehşet verici." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Savaşın Yeni Boyutları

Hatır, konunun yalnızca Lübnan, İsrail ya da Gazze ile sınırlı olmadığını, modern savaşın yeni bir boyutuna işaret ettiğini belirtti. Hatır, "İnsanların elindeki gündelik cihazları saatli bomba olarak kullanmak korkunç bir kabus ve daha da korkutucu olanı bu konudaki sessizlik" şeklinde yorumda bulundu.

Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

Hatır, savaşların belirli yasalar ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini, aksi takdirde sorunun tehlikeli bir hale dönüşeceğini ve sınırların kalmayacağını dile getirdi.

Lübnan'daki Patlamaların Detayları

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah'a bağlı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar gerçekleşmiş, bu olayda ikisi çocuk olmak üzere toplam 12 kişi hayatını kaybetmiş ve 2,323 kişi yaralanmıştır. 18 Eylül'de ise çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi ölmüş, 608'den fazla kişi yaralanmıştır.

Lübnanlı yetkililer, bu olaylardan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den olaya dair henüz bir açıklama yapılmamıştır. Ayrıca, İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten itibaren taraflar arasında zaman zaman çetin çatışmalar yaşanmaktadır.

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