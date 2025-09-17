Katar'dan Netanyahu'ya Uyarı: Uluslararası Hukuk İhlali Kabul Edilemez

Katar, Doha saldırısının ardından Netanyahu'yu başarısızlığını haklı çıkaramayacağı ve "hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal edemeyeceği" konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 01:58
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 01:58
Katar'dan Netanyahu'ya Uyarı: Uluslararası Hukuk İhlali Kabul Edilemez

Katar'dan Netanyahu'ya Sert Uyarı: Uluslararası Hukuk İhlali Kabul Edilemez

Doha saldırısı sonrası Katar'dan net tepki

Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doha'ya düzenlenen hava saldırısının ardından başarısızlığını haklı çıkarmaya çalıştığını belirterek, "Netanyahu'nun hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyeceği" mesajını verdi.

Macid el-Ensari, Doha'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Netanyahu'nun Katar'a yönelik saldırının başarısız olmadığı ve bunun bir mesaj olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Ensari, "İsrail Başbakanı'nın, pervasız politikaları nedeniyle yaşadığı her başarısızlıktan sonra kendi başarısızlığını yorumlamaya ve haklı çıkarmaya çalışmasına alışkınız. Dolayısıyla mesajı bu şekilde geldi." dedi.

Ensari, Netanyahu'ya yönelik doğrudan mesajını da yineleyerek, "Ayrıca kendisine, hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyeceği mesajını da iletmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ensari, 15 Eylül'de Doha'da düzenlenen acil Arap-İslam zirvesi'nin Katar'a yönelik herhangi bir saldırının Arap ve İslam ülkeleri açısından kabul edilemez olduğu yönünde açık bir mesaj verdiğini vurguladı.

Sözcü, ayrıca Körfez İşbirliği Konseyi Yüksek Konseyi'nin 15 Eylül'de Doha'da liderler düzeyinde düzenlediği olağanüstü oturumda yapılan açıklamanın bu saldırıya karşı net tedbirler içerdiğini, bu dayanışma mesajının önemli olduğunu ve uluslararası alanda yankı bulduğunu belirtti.

Qatar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için arabuluculuk yapmasına ilişkin değerlendirmesinde Ensari, "Özellikle İsrail Başbakanı'nın kendisiyle müzakere eden herkesi öldürmek ve arabulucu ülkeyi bombalamak istemesi dolayısıyla bu şu anda gerçekçi görünmüyor." dedi.

Bakanlık Sözcüsü Ensari, Katar'ın şu anda ulusal egemenliğini savunmaya, "hain" İsrail saldırısına yanıt vermeye, bunun tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemleri almaya ve buna neden olanlardan hesap sormaya odaklandığını yineledi. Ensari, artık diğer tüm siyasi kaygıların ülkesinin bugün karşı karşıya olduğu durumun gerisinde kaldığını vurguladı.

