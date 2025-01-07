Katar'dan Şam Uluslararası Havalimanı'na Uçuşlar Başladı

Katar'dan Suriye'deki Şam Uluslararası Havalimanı'na Uçuşlar Başladı

Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağı, Suriye'deki Şam Uluslararası Havalimanı'na başarıyla iniş yaptı. Bu olay, Suriye'deki yeni dönemde Şam Uluslararası Havalimanı'na inen ilk uluslararası yolcu uçağı olarak dikkat çekiyor.

Şam Havalimanı'nın Yeniden Faaliyete Geçişi

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Şam Uluslararası Havalimanı tekrar faaliyete geçerek 18 Aralık'ta, Suriye Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının Halep'e ilk yerel seferini düzenlemesi ile yeni bir dönüm noktası yaşamıştı.

Bu sabah itibarıyla Şam Uluslararası Havalimanı, uluslararası uçuşlara kapılarını açmıştı. İlk uluslararası uçuş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika kentine gerçekleştirildi.