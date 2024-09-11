Katar'dan Uluslararası Topluma Cesaretli Olma Çağrısı

Katar'dan İnsani Kriz İçin Acil Çağrı

Katar’ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Cevhera bint Abdulaziz es-Suveydi, Gazze Şeridi’nde devam eden İsrail saldırılarına karşı uluslararası topluma cesaretli olma çağrısı yaptı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nde Önemli Açıklamalar

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suveydi’nin, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 57’nci oturumunda konuştuğu belirtildi. Suveydi, Gazze’deki insani krize dikkat çekerek, "İnsan haklarını korumaya yönelik güvenilir bir uluslararası sistemin uygulanması şarttır. Bu durum, İsrail işgalinin sona ermesi ve Filistin halkına gerekli korumanın sağlanması için uluslararası toplumun cesaretli adımlar atmasını gerektiriyor," dedi.

Hesap Verebilirlik ve Uluslararası Hukuk Vurgusu

Suveydi, BM Genel Kurulu ve Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının uygulanması gerektiğini vurgulayarak, Filistinlilere karşı işlenen ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Gazze’deki altyapı ve sivil tesislerin geniş ölçekli tahriplerinin uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları ihlali olduğunu belirtti.

Gazze’deki Zararlar ve Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda, en az 16,715 çocuk ve 11,308 kadın olmak üzere 41,020 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 94,925 kişininde yaralandığı bildirildi.