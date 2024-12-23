Katar Devlet Bakanı Halifi, Şam'da Suriyeli Yetkililerle Görüşüyor

Katar Devlet Bakanı Halifi, Şam'da Süper Görüşmelerde

Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere başkent Şam'a gitti. Bu ziyaret, Beşşar Esed rejiminin düşmesi sonrası Katar Hava Yolları'na ait ilk uçağın Şam Havalimanı'na iniş yaptığı anı olarak kayda geçti.

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed El-Ensari, X hesabından yaptığı açıklamada, Halifi liderliğinde üst düzey bir heyetin Şam'a gittiğini belirtti. Ensari, "Üst düzey heyet, kardeş Suriye halkına desteklerinde değişmez duruşu çerçevesinde Suriyeli yetkililerle görüşmeler yapacak" ifadelerini kullandı.

Bu görüşmeler, Katar’ın Suriye’ye yönelik dış politikası ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından kritik bir öneme sahip.