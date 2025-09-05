DOLAR
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile AB Temsilcisi Kallas Doha'da Gazze için Ateşkes Çağrısı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, AB Temsilcisi Kaja Kallas ile Doha'da Gazze'deki durumu görüşerek ateşkes ve insani yardım çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 18:48
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile AB Temsilcisi Kallas Doha'da Gazze için Ateşkes Çağrısı

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ve AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas Doha'da Görüştü

Gazze'deki gelişmeler masaya yatırıldı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile başkent Doha'da bir araya geldi. Görüşme, Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama ile duyuruldu.

Toplantıda, Katar ile AB arasındaki işbirliğinin çeşitli boyutları ele alındı. Ayrıca özellikle Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası öneme sahip konular görüşüldü.

Bakan El Sani, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanması, sivillerin korunması, esirlerin ve alıkonulanların serbest bırakılması ile Gazze Şeridi'ndeki felaket koşullarına yönelik insani yardım akışının kolaylaştırılması için bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

