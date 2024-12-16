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Katar Dışişleri Bakanı Halifi, Lübanon'da Önemli Temaslarda Bulundu

Katar Dışişleri Bakanı Halifi, Lübnan'da önemli siyasi görüşmeler gerçekleştirdi ve destek sözü aldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 18:30
Katar Dışişleri Bakanı Halifi, Lübanon'da Önemli Temaslarda Bulundu

Katar Dışişleri Bakanı Halifi, Lübnan'da Üst Düzey Ziyaret Gerçekleştirdi

Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, Lübnan'da önemli temaslarda bulundu. Başkent Beyrut'ta Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile bir araya geldi.

Görüşmelerin Detayları Açıklanmadı

Lüban Başbakanı Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamada, Halifi'nin eşlik ettiği heyetle gerçekleştirilen görüşmenin detaylarına yer verilmedi.

İkili İlişkiler ve Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı

Lübnan Meclis Başkanı Berri'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halifi ile gerçekleştirdiği görüşmede siyasi gelişmeler, Lübnan'daki ve bölgedeki durum ile ikili ilişkilerin ele alındığı ifade edildi.

Katar'dan Lübnan Ordusuna Destek Mesajı

Lübnan ordusunun resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Avn ile Katarlı Bakan Halifi arasındaki görüşmeye dair bilgiler verildi. Açıklamada, "mevcut istisnai şartlar göz önüne alınarak Katar'ın Lübnan ordusuna verdiği desteğin devam edeceği" vurgulandı.

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