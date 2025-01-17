Katar Dışişleri Bakanı, Mısır ve BAE ile Gazze'deki Gelişmeleri Görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid ile Gazze Şeridi’ndeki son gelişmeleri görüşmek amacıyla bir araya geldi.

Bakan Al Sani, Mısır ve BAE mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Gazze'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını detaylı bir şekilde ele aldı. Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama, Al Sani'nin iki ülke arasındaki koordinasyonun, (Gazze'deki İsrail savaşına ilişkin) ortak arabuluculuk bağlamında kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladığını belirtti.

Al Sani, Mısır’ı, anlaşmanın sağlanmasına katkı sağladığı için takdir ederken, ülkelerinin koordinasyonunun müzakerelerin ilerlemesinde etkili olduğunu ifade etti.

Suriye ve Bölgesel Koordinasyon

Görüşmeler sırasında Al Sani ve Abdulati, Suriye'deki son gelişmeleri de masaya yatırdı. Al Sani, Suriye’nin egemenliği ve bağımsızlığının hayati önemine dikkat çekerek, Katar’ın Suriye’nin birliği ve halkının insanca yaşam koşulları için gereken adımlarda kararlı olduğunu yineledi.

Al Sani ve BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid ile yaptığı görüşmede ise, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler değerlendirildi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes ve esir takası konusunda varılan anlaşmayı duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek ve 3 aşamadan oluşacak. İlk aşamada tamamen, 42 günde 33 esirin serbest bırakılması planlanıyor.

Ayrıca, bu anlaşmanın Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşmasını sağlarken, yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşlerini de kapsadığı bildirildi. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, ilk aşamanın tamamlanmasının ardından açıklanacak.