Katar Dışişleri Bakanı, Mısır ve BAE ile Gazze'deki Gelişmeleri Görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Mısır ve BAE mevkidaşlarıyla Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını ele aldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 22:45
Katar Dışişleri Bakanı, Mısır ve BAE ile Gazze'deki Gelişmeleri Görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid ile Gazze Şeridi’ndeki son gelişmeleri görüşmek amacıyla bir araya geldi.

Bakan Al Sani, Mısır ve BAE mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Gazze'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını detaylı bir şekilde ele aldı. Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama, Al Sani'nin iki ülke arasındaki koordinasyonun, (Gazze'deki İsrail savaşına ilişkin) ortak arabuluculuk bağlamında kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladığını belirtti.

Al Sani, Mısır’ı, anlaşmanın sağlanmasına katkı sağladığı için takdir ederken, ülkelerinin koordinasyonunun müzakerelerin ilerlemesinde etkili olduğunu ifade etti.

Suriye ve Bölgesel Koordinasyon

Görüşmeler sırasında Al Sani ve Abdulati, Suriye'deki son gelişmeleri de masaya yatırdı. Al Sani, Suriye’nin egemenliği ve bağımsızlığının hayati önemine dikkat çekerek, Katar’ın Suriye’nin birliği ve halkının insanca yaşam koşulları için gereken adımlarda kararlı olduğunu yineledi.

Al Sani ve BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid ile yaptığı görüşmede ise, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler değerlendirildi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes ve esir takası konusunda varılan anlaşmayı duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek ve 3 aşamadan oluşacak. İlk aşamada tamamen, 42 günde 33 esirin serbest bırakılması planlanıyor.

Ayrıca, bu anlaşmanın Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşmasını sağlarken, yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşlerini de kapsadığı bildirildi. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, ilk aşamanın tamamlanmasının ardından açıklanacak.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Türkiye'de 12 Model Araçta ÖTV Muafiyeti ve Hurda Teşviki Düzenlemesi Geliyor

Emeklilere Zam Şoku: Kanun Teklifi Geçti Ama Beklentiler Karşılanmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Ters Yönde Seyreden Araç Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Astronot Tuva Cihangir Atasever, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
3
Gündem Özeti: 18 Ocak 2025'te Türkiye'deki Önemli Gelişmeler
4
Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Blinken'a Tepki: 'Kabul Edilemez'
5
BM Raportörleri: Gazze İçin Tek Çare Sürdürülebilir Ateşkes
6
Navalnıy'nın Avukatlarına Hapis Cezası: Aşırılıkçı Topluluğa Üyelik İddiası
7
TRT World Citizen Ödülleri Sahiplerini Buldu: Cesur Kahramanlar Onurlandırıldı

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Türkiye'de 12 Model Araçta ÖTV Muafiyeti ve Hurda Teşviki Düzenlemesi Geliyor

Süt Ürünlerine Dev Zam Yolda: Tüketiciyi Zorlayacak Yeni Artışlar Geliyor

Emeklilere Zam Şoku: Kanun Teklifi Geçti Ama Beklentiler Karşılanmadı

Son Dakika: Çalışanlarının Maaşı Yüzde 27 Arttı!

Asgari Ücrete Ara Zam Mümkün mü? Emeklilere Müjdeli Haber Geliyor Mu?

İstanbul'da Ulaşıma Zammı! O Ücretler Yüzde 35 Artıyor

2024 Yeni Yıl Zammı: Garanti ve İş Bankası'ndan Önemli Artış İmzası Geldi